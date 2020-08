Se billedserie Et kig ud gennem styrehuset til den gule container - springtårnet i Halsskov Færgehavn. Foto: søren arildsen

Send til din ven. X Artiklen: Foto og video: Kom med ombord på MF Broen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foto og video: Kom med ombord på MF Broen

Slagelse - 30. august 2020 kl. 12:32 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom med ombord til et billede-kig på den gamle Storebæltsfærge, MF Broen, som efter en omtumlet tilværelse endelig er fundet hjem til Korsør, hvor det hele begyndte. 3. august stævnede den 68 år gamle færge ind i Halsskov Færgehavn og lagde sig i leje 2. Lige nu med vand under skroget, men i løbet af kort tid placeret på en fast sandbund 2,3 meter over daglig vande. Herefter vil et større renoveringsarbejde gå i gang, så den kan vende tilbage til sit oprindelige udseende. Væk skal gipsplader fra vægge og lofter, så de flotte teakpaneler, der gemmer sig bag, kan komme frem og til deres ret. Slagelse Kommune har planer om at indrette et museum på færgen, der skal fortælle historien om Storebæltsbroen og færgesejladsen på bæltet. Desuden skal færgen danne ramme om forskellige kulturaktiviteter og sandsynligvis også indeholde lokaler til klubber og foreninger.

MF Broens historie MF Broen er bygget på Frederikshavn Værft og blev sat i vandet 8. december 1951 og indsat på ruten mellem Korsør og Nyborg 7. juni 1952.

Den 80 meter lange færge var ved indsættelsen en af de hurtigstsejlende færger i verden. Den kunne medtage 60 biler og op mod 1000 passagerer.

28. maj 1957 flyttede færgen til Halsskov Færgehavn for at besejle ruten mellem Halsskov og Knudshoved. Det fortsatte den med frem til marts 1966, hvor færgen blev flyttet til ruten mellem Kalundborg - Koldby Kås og Aarhus. Samtidig skiftede færgen navn til Kalundborg.

I 1979 blev ruten ændret, så den sluttede i Koldby Kås på Samsø.

I 1992 stoppede sejladsen. Færgen lægges op i Aarhus som restaurationsfærge under navnet ”Broen”.

I 2011 skifter færgen igen navn. Først til "Spektrum" og siden til "Spektrum of Scandinavia". I en årrække flyttes den rundt til forskellige danske havnebyer som Thisted, Hadsund, Frederikshavn, København og Odense.

I maj 2015 blev færgen slæbt til Nyborg, hvor der var planer om at gøre færgen til museumsskib. Den idé faldt efter et borgermøde, og skibets ejere flyttede i 2018 herefter skibet til Grenaa.

I 2020 købes skibet af Slagelse Kommune. Rundvisning på færgen I forbindelse med arrangementet Active Days i Halsskov Færgehavn for nylig havde interesserede mulighed for at komme med om bord og bese færgen. Dog kun de øvre dæk, styrehuset og kongesalonen. Selve færgens indre er der ikke adgang til, da man her er i gang med en større renovering. Rundvisningen stod Torben Hjelm for - projektleder for udviklingen af den gamle færgehavn herunder Storebæltsfærgen. Han fortalte om færgen, historien bag, at færgen endte i Korsør, og hvad der skal ske med den fremover. Blandt andet, at den skal bringes tilbage til det oprindelige udseende. Som at male skorstenen i de orginale DSB-farver, hvilket allerede er sket. - Vi regner med at lave en "frit lejde aktion" ligesom politiet gør, så vi har mulighed for at få nogle af de effekter retur, som i tidens løb er forsvundet fra færgens styrehus, saloner og maskinrum. F.eks. har vi allerede fået tilbudt en håndfuld stole, som i sin tid stod i skibets kongeloge, fortæller Torben Hjelm, som er sikker på, at mange helt anonymt vil bidrage. Projektlederen har også planer om at involvere flere tidligere færgefolk. Flere maskinmestre og styrmænd har allerede vist interesse for at hjælpe med at renovere færgen eller for at bidrage med historier, fortællinger og rundvisninger, når færgen skal lukkes op for publikum.

Dramatisk sammenstød MF broen har gennem sine 68 år haft en omtumlet tilværelse. Men faktisk var det tæt på at være slut næsten inden færgeeventyret begyndte. Færgen var nemlig kort tid efter sin søsætning involveret i en alvorlig ulykke på Nyborg Fjord. 23. februar 1954 stødte færgen sammen med isbryderen "Holger Danske". To besætningsmedlemmer bliver skoldet ihjel ved kollisionen.

Isbryderen Holger Danske blev så hårdt medtaget, at besætningen valgte at sætte skibet på grund for at det ikke skulle synke.

MF Broen. Foto: Københavns Foto-Service

Pludselig ville ingen have færgen Gennem flere år arbejdede færgens daværende ejere for at bevare færgen. Færgen havde efter den sidste sejlads i 1992 i en årrække været restaurantskib og diskotek, men tiderne ændrede sig, og det blev for dyrt at holde færgen kørende. Nyborg kommune viste sig interesseret i at overtage færgen, og i 2015 blev den sejlet til den fynske bæltby. Store planer om at indrette færgen til et museum mødte stor begejstring i byrådet. Også det lokale museum var begejstet. Og ejerne af den gamle Storebæltsfærge glædede sig. Museumsideen faldt i god jord alle steder. Troede man. For på et indkaldt borgermøde faldt ideen om at placere færgen i en tørdok tæt ved inderhavnen og tæt på Nyborgs bymidte. Kritiske røster mente, den ville skræmme byen. Flere på mødet foreslog, at man flyttede færgen helt ud i femte færgeleje længst væk fra bymidten. Færgens ejere forstod efterfølgende ikke, hvad det var, der skete. - Vi er dybt forundret over forløbet i Nyborg. Først bliver vi modtaget med åbne arme, så får et borgermøde stemningen til at skifte fuldstændig. Vi fik efterfølgende blot et brev om, at kommunen ikke ville bruge sin forkøbsret til at anvende færgen til museumsfærge, sagde en af færgens daværende ejere, Jesper Kjær Andersen i et interview med TV 2/Fyn. Ifølge Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, så var det den folkelige modstand mod projektet, der fik byrådet til at droppe ideen om en museumsfærge.

- Hele den uro, der var omkring færgeprojektet fik os til at miste troen på, at vi kunne finde de fondsmidler, der skulle til for at få projektet op at stå, sagde Kenneth Muhs i et interview til TV2Fyn.

Et held Nyborg sagde nej På et møde med folkene bag den nyetablerede kabelbane i Halsskov Færgehavn blev Slagelses borgmester, Johnn Dyrby Paulsen præsenteret for ideen om at overtage færgen. Det var projektleder Torben Hjelm, der bragte færgen på banen. Han vidste nemlig, at den lå i Grenaa og enten ventede på en ejer - eller på at blive hugget op til skrot. Slagelse-borgmesteren kunne godt se ideen med at bringe en Storebæltsfærge hjem til Korsør og placerede den i den gamle færgehavn, og den idé kunne et samlet byråd også godt bakke op om. Derfra var der ikke langt fra beslutning til handling. Som tidligere nævnt forestår et større renoveringarbejde, som givet vil tage flere år, før færgen er blevet bragt flot både udvendigt og indvendigt. Hvad renoveringsprojektet vil koste henstår i det uvisse. Slagelse Kommune vil skaffe midler via diverse fonde. Ud over udgifter til renovering, skal der bruges midler på at holde varme på færgen året igennem. Her har kommunen en plan om at etablere et jordvarmeanlæg i færgehavnen, der kan sende varme ind i skibet. Foreløbig har det kostet fire millioner kroner at købe færgen. Hertil er kommet en pris på 9,6 millioner for at få færgen transporteret og lagt landfast og tørt 2,3 meter over daglig vande.

Broen ankommer til Halsskov Færgehavn Fotograf Thomas Olsen fulgte begivenheden både med sit kamera/videokamera på jorden og med en drone i luften. Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Historisk færgedag i Korsør her i stedet Fotograf Thomas Olsen fulgte begivenheden både med sit kamera/videokamera på jorden og med en drone i luften.

Forfatters minder om færgen Forfatter Jens Blendstrup er en af dem, der flittigt har benyttet færgen. Her fortæller han om sine barndomsminder med færgen, der først sejlede på Storebælt og siden mellem Kalundborg og Århus og som nu er blevet lagt endelig i havn i Halsskov Færgehavn i Korsør, hvor Jens Blendstrup også selv bor i dag. Det var den færge han og familien tog, når de skulle rejse væk fra Århus, hvor Jens voksede op. Så mange minder presser sig på ved gensynet med den gamle færge.

Videoen er produceret af ModStrøm hvor forfatteren Jens Blendstrup sammen med billedkunstner Ole Lejbach er på ekspeditioner til forladte fynske steder.