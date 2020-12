Se billedserie Jørgen Jacobsen fra Sejerø var ikke forberedt på lukkede fyrværkeributikker og var tæt på at gå tomhændet hjem. Men via sin mobiltelefon fik han så bestilt og betalt sit nytårs-krudt, hvorefter det blev udleveret i det midlertidige telt på Japanvej. Foto: Kim Brandt

Forvirring over fyrværkeri-salg

Rigtig mange kunder er fortsat forvirrede over, hvor og hvordan man kan købe fyrværkeri i år.

Slagelse - 29. december 2020 kl. 18:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

- Kan jeg bestille fyrværkeri fra kataloget og betale her, spørger en kunde, som tirsdag troppede op i det midlertidige telt, som thansen har opstillet på Japanvej i Slagelse.

Ekspedienten forklarer, at kunden godt kan kigge lidt i kataloget, men at kunden herefter skal bestille - og betale - varerne på nettet. Herefter vil kunden modtage en mail med et reservationsnummer - og først med det i hånden (eller på sin telefon) kan man få udleveret sine varer.

- Vi kan ikke tage imod betaling her i teltet, forklarer hun.

Den forklaring har hun efterhånden måtte give til mange mennesker, som fejlagtigt tror, at man blot kan møde op i teltet, vælge sine varer og så betale, som man kunne tidligere.

Men en række nye - og ofte hurtigt ændrede regler - har skabt forvirring hos mange.

Var ved at opgive En af dem er Jørgen Jacobsen, som har boet mange år i Slagelse, men nu bor på Sejerø. Han var tirsdag i Slagelse for blandt andet at tage lidt fyrværkeri med hjem.

- Jeg er jo »fyrværkerimester« for en lille sammenkomst nytårsaften. Vi har alle forskellige pligter, og min opgave er så at skaffe lidt fyrværkeri. Det har været fuldstændig gnidningsfrit de tidligere år, så jeg blev noget chokeret, da jeg så, at der er lukket alle steder, siger han.

Efter lidt forvirring i den fysiske butik på Japanvej, som delvis har åbent for det, der kaldes »click and collect«, fandt han vej til udleveringsteltet, som står nogle hundrede meter væk. Her råder thansen over seks store containere, hvor nytårskrudtet opbevares.

- Jeg var faktisk ved at give op og køre tomhændet hjem, for jeg skal med færgen klokken 15.50, fortæller han.

Tager kun 10 minutter Men så tog han sin mobiltelefon frem og søgte på thansens hjemmeside.

- Det er jo en lille skærm, og jeg har ikke lige fået brillerne med. Men det gik alligevel og tog vel kun 10 minutter i det hele, fortæller han.

Proceduren er, at man enten via computer eller mobiltelefon logger på thansen.dk og her bestiller - og betaler - for det fyrværkeri, man ønsker.

- Så fik jeg tilsendt en mail med et reservationsnummer, og det lader til, at jeg kan hente det med det samme, siger han.

Jørgen besluttede sig for to batterier og nogle raketter, som tilsammen løb op i 500 kroner.

- Vi er jo modne mennesker, og vi går ikke så meget op i fyrværkeri som førhen. Damerne gider jo heller ikke stå og fryse udenfor, så vi gør det ganske kort, forklarer han, inden han gik ind i teltet med sit reservationsnummer.

I teltet står medarbejdere klar til at hente Jørgens ordre - og dermed ser det heldigvis ud til, at fyrværkerimesteren fra Sejerø ikke kommer tomhændet hjem.