Erhvervsmægler Sven Lyse og borgmester John Dyrby Paulsen (S) melder om heftig ejendomsaktivitet.

Forventer fortsat boom

Investorer har stor appetit på ejendomme, og coronakrisen har ikke umiddelbart afskrækket dem fra fast ejendom på Vestsjælland. Tværtimod venter halvdelen at øge investeringerne ifølge en analyse. Samme tendenser bekræftes i Slagelse og omegn af lokal mægler og borgmester.

Slagelse - 04. januar 2021 kl. 13:25 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

For sjette år i træk har EDC Erhverv Poul Erik Bech gennemført en stor forventningsanalyse blandt flere end 1.200 virksomheder og investorer, der kommer fra hele landet og fra mange brancher og forskellig størrelse af virksomheder.

- Vores analyse giver et solidt billede af, hvordan ejendomsbranchen og virksomheder ser på udsigterne for 2021. Hovedkonklusionen er, at først og fremmest har mange investorer fortsat lyst til at købe ejendomme. Halvdelen forventer at investere mere end i 2020, mens næsten godt en fjerdedel venter at foretage investeringer på samme niveau, mens knap en fjerdedel vil skrue ned, siger Sven Lyse, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Slagelse.

- Investeringsmarkedet holder aktiviteten ikke bare niveauet, men er altså også stigende. Coronakrisen har på ingen måde skræmt investorerne. Tværtimod kan ejendomme sikre et stabilt afkast i en urolig tid, mener mægleren, der egentlig ikke undres over investeringsiveren.

- Det overrasker os ikke, at langt de fleste vil investere på samme niveau eller ligefrem øge investeringerne. Der er rigtig godt gang i markedet i Vestsjælland med et meget højt aktivitetsniveau. I løbet af sommeren gennemførte vi det største enkeltstående salg nogensinde for os her i Slagelse, siger han med henvisning til den tidligere slagterigrund, som PFA Pension har købt.

Desuden har møbelkæden My Home udvidet med et centrallager på knap 20.000 kvadratmeter, hvor mæglerkæden har stået for udlejningen og nu også har selve logistikejendommen til salg for knap 25 millioner kroner til interesserede investorer. F

- For at toppe det har vi netop overgået sommerens salgsrekord med salget af en større, blandet ejendomsportefølje i Skælskør til knap 70 millioner kroner, uddyber han.

Glad borgmester

Borgmester i Slagelse Kommune John Dyrby Paulsen (S) vil på et webinar, som afholdes i dag den 17. december sammen med EDC Erhverv, bekræfte den positive udvikling i Slagelse.

- Vi er meget tilfredse med udviklingen i kommunen, hvor der både bygges og renoveres i stor stil både inden for bolig og erhverv. Vi vil meget gerne være en erhvervsvenlig kommune og have et tæt samarbejde med byens mange virksomheder, og det er meget positivt, at der er så meget gang i ejendomsmarkedet. Vi har et stigende befolkningsantal i Slagelse Kommune, og derfor er det absolut nødvendigt med øgede investeringer i ejendomme i kommunen, så Slagelse kan fortsætte med at være en attraktiv kommune at både bo, arbejde og drive virksomhed i, siger borgmesteren.

Øget investeringsniveau i Slagelse

Forventningsanalyse viser også, at investorer fortsat har kig på de største byer. Det hænger sammen med, at de i forvejen har ejendomme her, og at de store byer er præget af mange ældre boligejendomme.

- Når det er sagt, så oplever vi en større og større interesse i investeringsejendomme i hele landet. Alle vores 18 erhvervscentre i Danmark oplever, at investorerne søger længere og længere ud i landet, hvilket er en tendens, vi klart kan bekræfte her i Slagelse og omegn, lyder det fra Sven Lyse.

EDC Erhverv Poul Erik Bech holder webinar om Forventningsanalysen 2021 og om udviklingen i Vestsjælland den 17. december, hvor borgmesteren holder indlæg om udviklingen i kommunen sammen med Sven Lyse.