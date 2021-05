Se billedserie Sådan så det ud engang, inden den store forvandling fra autoværksted til restaurant skete. Daniel Valentin (t.v.) og Daniel Cartney har stort set selv gjort alt arbejdet . Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Forvandling af autoværksted - nu kan festerne begynde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forvandling af autoværksted - nu kan festerne begynde

Med et års corona-forsinkelse er Restaurant CA-VA nu klar til at invitere til fest i det tidligere Korsvejens Auto. Det meste af sommeren er ganske vist allerede fuldt booket. Gæstfrihed og højt til loftet er de to værters daglige rettesnor.

Slagelse - 28. maj 2021 kl. 09:05 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Solhat, lavendel og mange andre stauder i et samlet antal på ikke mindre end 5.000 stykker landede i går på adressen Slagelse Landevej 190. Her skal blomsterne plantes omkring den kunstige sø, som Daniel Cartney og Daniel Valentin netop har anlagt på deres gårdsplads.

Projektet er ét ud af uendelig mange i løbet af de seneste to år, hvor det overordnede projekt har været og er at forvandle Korsvejens Auto til Restaurant CA-VA.

Et projekt der tidligere har været omtalt i Sjællandske, da de to gange Daniel netop havde købt gården inklusive det nedlagte autoværksted, der hvor Slagelse og Korsør Landevej går i ét ved rundkørslen.

Belejlig pause - For os var det faktisk fint med corona, for det betød, at vi begge blevet sendt hjem med løn fra vores respektive arbejde, og det har givet os god tid til at komme på plads, renovere og bygge om, siger Daniel Valentin.

Egentlig skulle starten være gået i maj 2020, men nu bliver det i stedet juni 2021 der for alvor får gjort Restaurant CA-VA til en ny spiller på banen, når det kommer til stedet at holde sin næste fest.

- Vi lægger ud med en brunch i forbindelse med et sølvbryllup i midten af juni, så kommer tre konfirmationer, tre bryllupper, en halvfjerds, en tresårs og en halvtredsårs fødselsdag, så vi er faktisk booket hele sommeren, fortæller Daniel Valentin, der glæder sig over CA-VAs popularitet længe inden, at stedet reelt er åbnet.

Fester i højsædet I første omgang bliver private fester omdrejningspunkt for stedet, men planen er ifølge Daniel Valentin, at der også vil blive mulighed for a la carte på bestemte dage i ugen og arrangementer i forbindelse med for eksempel julefrokoster og lignende. Også banko og livemusik indgår i planerne.

- Vi har plads til op til 75 gæster, og næsten alt er muligt, siger Daniel Valentin.

Derfor får gæsterne til en kommende bryllupsfest for eksempel også lov til at låne parrets eget vildmarksbad, ligesom børnene ved en anden fest har fået lovning på at låne haven til at spille fodbold i.

Altid en løsning - Vi finder altid en løsning, og vi lægger stor vægt på, at der skal være plads til alle hos os, og at alle skal føle sig velkomne og taget godt imod, siger Daniel Valentin, der sammen med sin mand Daniel Cartney sætter gæstfrihed over alt andet.

Derfor inviterer de også gerne ind i privaten til en snak om den kommende fest, ligesom de begge prioriterer at tage del i alle fester i henholdsvis køkken og i restauranten.

Den store forvandling fra autoværksted til flot ny restaurant i ny nordisk stil har Daniel Cartney og Daniel Valentin selv stået for.

Det gælder lige fra maling af loft, vægge, lægning af fliser både inde og ude, etablering af restaurantkøkken, udgravning til kunstig sø, og flytning af de fem tons jord - trillebør efter trillebør - der er brugt til at anlægge søen.

- Hvis ikke vi har vidst, hvordan vi skulle gøre, så har Daniel (Daniel Cartney, red.) bare fundet nogle videoer på YouTube, der har vist os hvordan, siger Daniel Valentin.

Mere at gøre Og selv om meget er sket, og der er blevet sat tjek ved mange projekter, så er der masser af ting på to-do-listen endnu.

- Nu skal vi have plantet blomsterne, og vi mangler stadig vores kafferisteri, fortæller Daniel Valentin, der sideløbende med arbejdet med Restaurant CA-VA, arbejder som sosu-assistent i Korsør, hvorimod Daniel Cartney arbejder som driftsleder i Securitas i København.

- Vi er så glade for stedet og vores beslutning om Restaurant CA-VA, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med at holde fester, siger Daniel Valentin.

Læs mere om CA-VA på hjemmesiden www.ca-va-dk, hvor den store forvandling også kan følges skridt for skridt i både billeder og tekst.