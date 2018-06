Villum Christensen (LA) mener, at han nu har forvaltningens ord for, at den står inde for sagsfremstilling, som han ellers er blevet kritiseret for at blande sig i.Foto: Hans-Jørgen Johansen

Forvaltning afviser at give flere svar til Villum Christensen

Slagelse - 07. juni 2018 kl. 07:27 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Som det fremgår af svaret, kan forvaltningen fuldt og helt stå inde for sagsfremstillingen i det pågældende møde, hvorfor det nu bør være umuligt at beskylde mig for, at jeg har blandet mig ulovligt heri.

Sådan siger Villum Christensen (LA) i kølvandet på sine spørgsmål til Slagelse Kommunes forvaltning om et udvalgsmøde den 3. oktober 2016 i det hedengangne erhvervs-, plan- og miljøudvalg vedrørende brintbusprojektet i Korsør.

Kommunernes Landsforening sår tvivl om, hvorvidt udvalgsformandens handlede korrekt ved ikke at bede om et særskilt notat til sagsfremstillingen frem for at fremsætte ønsker til selve sagsfremstillingen. Han kritiseres for at have blandet sig i forvaltningens arbejde ved at få konsulentvirksomheden EUE indskrevet i sagen.

Tvivlen er dog blevet omdannet til et lovbrud af særligt Venstre, som Villum Christensen kritiserer for at have kørt en kampagne og hetz mod ham lige siden valgkampen.

Det ene spørgsmål lød:

- Er det forvaltningens opfattelse, at jeg på noget tidspunkt har krævet et bestemt indhold i en sagsfremstilling eller indstilling til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgsmødet d. 3.10.2016 vedr. JIVE-sagen, eller at jeg som udvalgsformand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i sidste byrådsperiode har overtrådt styrelseslovens § 22 stk. 3?

Til det svarer forvaltningen:

- Spørgsmålet vedrørende EPM mødet den 3/10-2016 falder indenfor rammerne af kommissoriet for den eksterne undersøgelse vedrørende JIVE, hvori forvaltningen er part herunder for så vidt angår det konkrete spørgsmål, og forvaltningen vil derfor henvise til KL-redegørelsen. Forvaltningen bemærker, at forvaltningen fuldt og helt kan stå inde for sagsfremstilling og indstilling til mødet den 3/10-2016.

Her hæfter Villum Christensen sig ved særligt sidste sætning.

Forvaltningen - med konstitueret kommunaldirektør Ole Kristensen som afsender - præciserer dog også, at »det ligger udenfor forvaltningens rammer at vurdere, om byrådsmedlemmer har overtrådt styrelsesloven eller andre love.«

Det andet spørgsmål, Villum Christensen stillede, lød således:

- Er forvaltningen enige i det synspunkt, at det er forvaltningen, der skal sige fra og meddele dette til en udvalgsformand, der måtte ønske bestemte formuleringer i en sagsfremstilling, og i øvrigt vejlede pågældende om, at det f.eks. er muligt til sagen at få vedlagt en særskilt udtalelse med pågældendes synspunkter, der evt. måtte være anderledes end forvaltningens sagsfremstilling?

Her erklærer forvaltningen sig enig.

Forvaltningen ønsker dog ikke at afgive yderligere svar grundet tvivl om inhabilitet.

- Såfremt der er yderligere spørgsmål til JIVE-sagen, anbefaler forvaltningen, at der indhentes ekstern vurdering af, hvorvidt forvaltningen er inhabil som part i sagen.

Ifølge Venstres gruppeformand, Knud Vincents, kan man ikke bede forvaltningen undersøge sig selv. Og han mener egentlig heller ikke, at der er noget i svarene, der »frikender« Villum Christensen.

- De svarer ikke, for det kan de ikke. Der må en uvildig undersøgelse til. Jeg har foreslået det engang, men der stemte eksempelvis Socialdemokratiet slet ikke, og heller ikke Villum Christensen selv ønskede en undersøgelse, siger Knud Vincents, der fastholder sin kritik.