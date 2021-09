Se billedserie - Vi fik ingen henvendelser fra virksomhederne, da vi bad dem komme med ting, som de var utilfredse med, siger formand for Slagelse Erhvervscenter Morten Gaardboe, der er forundret over Slagelse dårlige placering.

Send til din ven. X Artiklen: Forundring og ærgrelse i erhvervscenter over undersøgelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forundring og ærgrelse i erhvervscenter over undersøgelse

I Slagelse Erhvervscenter er der ærgrelse over resultat. Centret har gjort stor indsats for at få mange virksomheder til at svare, hvilket dog kun 84 af flere tusinde har gjort. Formand for erhvervscenter tror dog tiltag på længere sigt vil slå igennem.

Slagelse - 02. september 2021 kl. 08:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Det er et ærgerligt signal udadtil i en tid, hvor vi her i Slagelse Erhvervscenter får rigtig mange henvendelser fra virksomheder, der gerne vil etablere sig her lokalt.

Det siger erhvervschef Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter om den årlige undersøgelse fra Dansk Industri, hvor Slagelse Kommune som nævnt hopper et par pladser op fra nummer 81 til nummer 79 i erhvervsvenlighed.

Der er ros til den lokale infrastruktur, transport og uddannelse, mens der er utilfredshed med en række andre punkter, herunder dialog med kommunen.

- Vi oplever stor tilfredshed med den service vi yder i forhold til henvendelser fra iværksættere og virksomheder. Samtidig ved vi, at der fra kommunens side er sat tiltag i gang for at forbedre en række af de forhold, der kritiseres i undersøgelsen. Det håber vi, at man snart vil kunne opleve resultaterne af lokalt, siger Per B. Madsen.

Kun 84 har svaret Erhvervschefen oplyser, at Slagelse Erhvervscenter indenfor det sidste år været med i processen omkring opkøb af nye erhvervsarealer, fundet ønskede placeringer til nye erhvervsaktører og har hjulpet virksomheder til videreudvikling.

Samtidig har man indledt et tættere samarbejde med blandt andre Jobcenter Slagelses Virksomhedsservice omkring arbejdskraft.

- Vi fortsætter vores arbejde og holder blikket rettet fremad. Blandt andet derfor har vi sammen med Slagelse Erhvervsråd netop inviteret alle virksomheder med ind i arbejdet med at skabe en ny fælles erhvervsvision 2030, siger Per B. Madsen.

Første skridt på vejen er en stor konference, som afholdes 5. oktober. Her medvirker blandt andre oplægsholdere fra Herning, som er et af de områder, der har rykket markant på erhvervsudviklingen de sidste ti år. Med frisk inspiration udefra inviteres alle virksomheder til at trække i arbejdstøjet og byde ind med indhold til visionen.

- Målet er at få skabt fælles fodslag, såvel i det private som det offentlige, så vi sammen kan rykke ved den lokale erhvervsudvikling, siger Per B. Madsen.

Han oplyser, at kun 84 ud af kommunens flere tusinde virksomheder har deltaget i DI-undersøgelsen.

Formand er forundret Formanden for Slagelse Erhvervscenter Morten Gaardboe fortæller, at man har gjort en stor indsats og brugt mange penge på annoncer og breve ud til virksomhederne, hvor man opfordrede til at deltage i undersøgelsen.

- Vi opfordrede også til, at man henvendte sig til erhvervscentret, hvis man havde nogle ting, som man var utilfreds med. Vi fik ikke en eneste henvendelse, siger Morten Gaardbo.

Han havde på den baggrund håbet på, at Slagelse ville kravle noget højere op på listen over erhvervsvenlighed.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet. Men jeg forstår altså ikke helt den mekanisme, der gør, at den udvikling vi oplever i Slagelse ikke giver sig udslag i en højere placering, siger Morten Gaardbo.

Han peger på, at der er rigtig god gang i udviklingen i Slagelse, hvor der er kommet mange nye virksomheder og investorer til udefra.

- Samtidig vil det nye Absalon ved stationen få stor betydning for fremtiden, siger Morten Gaardboe.