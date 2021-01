Forudser kø til gratis mad

Af Per Vagnsø

Planen er at dele kø-numre ud ved Nordhuset i Ringparken i Slagelse, når Fødevarebanken onsdag mellem klokken 14 og 16.30 første gang besøger Ringparken med en varevogn lastet med overskudsmad til gratis uddeling.

Der er nemlig stor interesse for det initiativ, som nogle af Ringparkens beboere har taget i bestræbelserne på at undgå madspild.

Boligsocial koordinator i Ringparken, Espen Bistrup, fortæller, at 10-12 beboere vil være med til at dele maden ud, og selv om han regner med, at initiativet lige skal sparkes i gang, har han i det hele taget allerede sporet stor interesse.