Foto af Slagelse station. Knud Nielsen, repræsentant for pendlerklubben i Slagelse, fortæller, at skinnerne har brug for at blive fremtidssikret. Han hilser derfor sporarbejdet velkommen. Foto: Skråfoto / Kortforsyningen.dk

Forudser bumpet uge: - Det er gift for pendlerne

Medlemmer fra pendlerklubberne i Slagelse og Korsør bliver fra på fredag ramt af togbusser, når de skal til København. Det skyldes sporarbejde mellem Ringsted og Slagelse. Det kommer til at betyde noget for dem, som ikke holder ferie, fortæller repræsentanterne fra pendlerklubberne.

Slagelse - 21. juli 2021 kl. 14:00 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

De pendlere som hver dag tager til København fra enten Korsør eller Slagelse kommer til at opleve en anden rejseform end den sædvanlige. Det skyldes, at DSB har indsat togbusser som erstatning for Intercity- og regionaltogene, der ikke kan køre på grund af sporarbejde. Og det betyder, at man fra d. 23. juli er nødsaget til at køre til Sorø for at få et regionaltog.

»Fra fredag aften den 23. juli ca. kl. 20 til og med søndag den 1. august kører vi Togbusser mellem Ringsted, Slagelse og Korsør.«, lyder det fra DSB selv under trakfikinformation. Det skyldes, at man vil fremtidssikre skinnerne ved slagelse station, skriver DSB.

Gift for pendlere Det er noget, som møder bekymring hos repræsentant for Pendlerklubben Korsør-København H/Odense Jim Sjøgreen.

Jim Sjøgreen peger på, at der er mange, som holder ferie på nuværende tidspunkt. Han har derfor forståelse for, hvorfor man fra DSB's side vælger at lægge sporarbejdet nuy fremfor på tidspunkter, hvor pendlerarbejdsstyrken er højest.

Jim Sjøgreen fortæller dog, at de mange skift er noget, som kommer til at have konsekvenser. Det gælder både længere rejsetid, og at turen fra Korsør til København og hjem igen bliver besværliggjort.

- Det er gift for pendlere, at man skal skifte. Det gør turen mere besværlig, og rejsetiden bliver forlænget drastisk, siger han og fortsætter:

- Det er et problem for pendlere, at de ikke kan arbejde i toget. Jeg har medlemmer, som får lov til at gå tidligere, fordi de kan arbejde i toget. Det har man ikke mulighed for, hvis man skal skifte til en togbus, siger han.

En rejse i dag fra Korsør til hovedbanegården vil i dag tage lige over en time. Togbusserne betyder, at rejsen vil tage en halv time ekstra, viser en søgning på rejseplanen.

Det er dog ikke kun den længere rejsetid, som Jim Sjøgreen er bekymret for. Det er også den igangværende coronapandemi, som stadig betyder, at passagere skal bære mundbind i togene, hvis de ikke sidder ned. Der må derudover ikke være flere passagerer end, der er siddepladser.

- Der er stadig nogen, som går er bekymrede på grund af coronapandemien. De skal nu sætte sig ind i en bus, hvor man skal sidde endnu tættere end man skal i toget. Jeg kan godt være bekymret for, hvordan nogle af pendlerne har det med det, siger han.

Det må man have planlagt sig ud af

Slagelse Pendlerklubs repræsentant Knud Nielsen deler ikke den samme kritik som hans kollega fra Korsør.

Han fortæller, at man har vidst, at der ville komme sporarbejde længe, og det derfor ikke kan komme som en overraskelse.

- Når man har vidst, at sporarbejdet ville komme så længe, så bør man have planlagt ferie efter det, siger han.

Knud Nielsen er heller ikke videre bekymret for coronapandemien i forbindelse med transport. Han fortæller, at DSB har lyttet til sundhedsmyndighederne.

- Reglerne er således, at du skal have mundbind på, når du bevæger dig rundt i bussen. Det er anbefalinger, som de har fået fra sundhedsmyndighederne. Det er dem, som er eksperter, og det er dem, jeg mener, at vi skal følge, siger han.

DSB oplyser, at de med indsætningen af togbusser følger de sundhedsmæssige retningslinjer, som er udstukket af de sundhedsfaglige myndigheder i Danmark. De oplyser derudover, at de videreformidler gennem medier som plakater, højtalere og bladet Ud & Se for at gøre passagerer opmærksomme på, hvilke retningslinjer der gælder for, når man benytter toge og togbusser.