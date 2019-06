Send til din ven. X Artiklen: Fortvivlet mor: - Hvorfor skulle mit barn tvangsfjernes midt om natten? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortvivlet mor: - Hvorfor skulle mit barn tvangsfjernes midt om natten?

Slagelse - 15. juni 2019 kl. 12:04 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi foretager altid en faglig vurdering og sætter barnets tarv først. Vi arbejder ud fra det princip, at vi skal vælge den mindst indgribende løsning for barnet. Det er altid sidste udvej at fjerne et barn fra forældrene.

Sådan lyder det i generelle vendinger fra børne- og ungedirektør i Slagelse Kommune Vini Lindhardt, efter at 32-årige Mia Jørgensen fra Slagelse for en uge siden fik tvangsfjernet sin fem måneder gamle datter. Det blev lille Clara på baggrund af en indberetning - sendt af det socialpædagogiske opholdssted Birkehuset i Odense lørdag klokken 20.43. Her har mor og datter været siden tirsdag i sidste uge. Altså et par dage, før kommunen, der ikke udtaler sig i den konkrete sag, bankede på.

Både moren og den lille piges mormor, Lone Jørgensen fra Tåsinge, er dog chokerede over Slagelse Kommunes fremfærd. Der blev banket på kort efter midnat natten til søndag, hvor både Mia Jørgensen og den lille pige sov. Og der var ikke skyggen af grundlag for en akut anbringelse, lyder påstanden fra familiens advokat, Anders Brøndtved, der fredag ankede den stadfæstelse af tvangsanbringelsen, som Slagelse Kommunes særlige børne- og ungeudvalg foretog.

- Jeg mener ikke, der var risiko for barnets sundhed eller trivsel, mener Anders Brøndtved, som undrer sig over, at man fra kommunens side træffer en såkaldt formandsbeslutning en lørdag aften for så at tvangsanbringe et lille barn midt om natten. Særligt når det tages i betragtning, at Mia Jørgensen efter et par måneder på Holmegaardshuset i Fensmark, der har arbejdet på at gøre hende til en god mor, er blevet placeret i Odense med en frist, der siger 26. juni.

- Og så ligger de altså og sover. Både mor og barn, siger advokaten, der hæfter sig ved, at barnet angiveligt sover igennem og ikke var i fare for noget som helst.

Desuden undrer det ham, at mormorens mulige rolle i forhold til støtte kun er beskrevet ganske kort i de papirer, der fremlægges fra kommunens side.

- De problemer, der måtte være, burde kunne løses i hjemmet. Men Mias mor og det, hun kan tilbyde, er stort set ubeskrevet, selv om vi ved, at hun gerne vil være en del af deres liv, siger han.

I indberetningen lyder det, at Mia Jørgensen aftenen forinden havde optrådt nedladende og truende, ligesom hun tilsyneladende ikke ville lade personalet få Clara og få adgang til værelset. Samtidig er der angiveligt nogle følelsesmæssige aspekter i samspillet mellem mor og barn, der har vakt bekymring.

- Men det eneste, jeg har gjort, er at fortælle personalet, at de ikke skal vække os. Det har de gjort flere aftener. Dagen før ville de have min babyalarm, siger den fortvivlede Mia Jørgensen, der er ked af, at kommunen tvangsfjerner på en sådan måde.

Den 32-årige mor erkender at være følelsesmæssigt påvirket. Ikke mindst efter i månedsvis at være blevet lovet en masse, som ikke blev holdt.

- Jeg har bedt om ikke at blive forstyrret, mens jeg tager mig af mit barn, fortæller moren, hvis egen mor er en tæt relation.

Lone Jørgensen nævner, at hun den pågældende lørdag før pinse var sammen med sin datter og barnebarn.

- Jeg var der fra middag til klokken syv om aftenen, og jeg kan ikke følge, at der skulle være problemer, siger mormoren, der ikke forstår håndteringen fra kommunens side.

Skulle hjælpes - i stedet blev barnet fjernet

Birkehuset agerede midlertidig adresse. Forud for det ophold var Mia Jørgensen på opholdsstedet Holmegaardshuset efter tre måneder hos moderen på Tåsinge.

Netop der var hun sammen med sin datter, fra sidstnævnte blev født den 25. december til midten af marts, hvor hun var flyttet til Korsør.

- Det var for at begynde forfra med min datter. En dag kom min sagsbehandler dog forbi og sagde, at enten tog de barnet, eller også skulle jeg på Holmegaardshuset, siger Mia Jørgensen, der derfor - og naturligvis - tog med.

Her skulle hun først være i 14 dage. Opholdet blev derefter forlænget med to uger. Hun nåede dog at være der, til hun kortvarigt blev tilbudt at komme til Odense efter et møde i juni, hvor der egentlig var en anbringelse på dagsordenen. Hun fik således en chance til, om end der tilsyneladende var tale om en stakket frist.

En tidligere partsrepræsentant, hvis navn er kendt af Sjællandske, mener i den forbindelse, at systemet har svigtet Mia Jørgensen.

- Der må være en pædagogisk indsats, der ikke har virket. Og det undrer mig, at man ikke har kunnet tale hende ned den pågældende aften, siger partsrepræsentanten, hvis rolle nu er overtaget af advokat Anders Brøndtved.

- Ud fra de oplysninger, jeg har, mener jeg, at man har svigtet. Også fra systemets side. Man bør ikke fjerne et barn på den måde, medmindre det er meget alvorligt, siger hun.

Selv er Mia Jørgensen skuffet. Hun føler, hun er blevet stillet en masse i udsigt. Blandt andet er hun angiveligt blevet lovet muligheder for støtte i hjemmet.

- Men intet af det har de forsøgt, og nu må jeg leve med tomheden. Jeg føler ikke, jeg er blevet hjulpet, lyder det sørgmodigt fra Mia Jørgensen.

- Jeg kan heller ikke se, at de skulle gribe sådan ind, når jeg prøvede at være en god mor. Så hellere gøre, at jeg kunne beholde min datter.

Som skrevet udtaler kommunen sig ikke om sagen. Dog siger Vini Lindhardt:

- Når vi foretager indgreb af denne type, så er det, fordi vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til barnets tarv og trivsel, og at vi ikke ser andre muligheder.

Der er ingen far inde i billedet. Sjællandske har søgt aktindsigt i sagen, men endnu ikke modtaget akterne.