Sundheds- og ældrechef Charlotte Kaaber mener, at det nu hænger bedre sammen. Der meldes dog fortsat om mange smittede særligt på hjemmeplejeområdet. Foto: Jens Wollesen

Fortsat mange smittede på ældreområdet

Af Per Vagnsø

I hjemmeplejen er 23 medarbejdere smittede, mens seks er i karantæne. 20 borgere under hjemmeplejen er smittede, mens 22 tirsdag var i karantæne.

På plejecentrene er der godt nyt fra Bjergbyparken i Slots Bjergby, der i december var hårdt ramt. Her er alle medarbejdere nu tilbage, mens en enkelt beboer fortsat er syg.

Håber snart at være ovenpå

På plejecentrene i Korsør er to medarbejdere smittet med Covid-19. Her er ingen beboere imidlertid ramt.

Sidste stik i tide

Mens smittetallene landet over er faldende, forbereder sundhedsmyndighederne alle på, at smittetallet skal længere ned endnu, hvis det ikke skal gå galt, når nye, hurtigt smittende corona-mutationer for alvor får fat. Så Charlotte Kaaber kan heller ikke ånde lettet op endnu, lyder det.