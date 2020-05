Artiklen: Fortrød pornooptagelse med kæresten: 18-årig dømt for at sende video til ven

Fortrød pornooptagelse med kæresten: 18-årig dømt for at sende video til ven

Det koster en 18-årig mand 5.000 kroner i erstatning til en jævnaldrende pige og ekskæreste, plus ti dages betinget fængsel, at førstnævnte i slutningen af 2018 sendte en video af parrets lagengymnastik til en kammerat.

I retten forklarede kvinden, at hun aldeles ikke har været med på løjerne og indvilget i en optagelse. Idet hun over for politiet tidligere har erkendt, at hun var helt indforstået med, at samlejet blev optaget, blev der ikke rejst sigtelse for blufærdighedskrænkelse.