Det tog en time for to mand at fjerne glasskår, samle skrald og lappe huller i banerne, efter unge mennesker i weekenden var trængt ind hos Skælskør Tennisklub og holdt fest. Foto: Peter Rye Vadmand

Fortørnet tennisklub plaget af unges privatfest: - Vi har aldrig oplevet noget lignende

En tennisklub i Skælskør blev i sidste weekend ufrivilligt vært for en tilsyneladende større privatfest blandt en gruppe unge. Festlighederne resulterede i ødelagte baner og farlige glasskår i græsset.

Slagelse - 09. maj 2020 kl. 14:02 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har aldrig oplevet noget lignende. Og jeg håber heller ikke, vi kommer til at opleve det igen.

Sådan siger Peter Rye Vadmand, der er formand for Skælskør Tennisklub. I weekenden måtte han og et andet bestyrelsesmedlem lappe huller i banen, samle affald og fjerne glasskår, efter der tydeligvis var holdt en fest på klubbens anlæg.

Selve festen var foregået på græsarealet ved banerne, men også selve banerne bar præg af festen med store huller og en masse kopper og lignende smidt.

- Vi havde fået en ordentlig skylle, så banerne var meget våde. Vores medlemmer ved godt, at man ikke kan gå ind på banerne med sko på, når de er så våde, uden at lave store huller. Så jeg ved, det ikke er vores medlemmer, siger Peter Rye Vadmand.

Bruges til hundeluftning Hullerne var dog ikke værre, end at de kunne lappes. Men det ærgrer formanden, at to personer måtte bruge en time på at rydde op efter festen.

- Der var uhyggeligt mange glasskår, og der er et græsområde, som også bruges til hundeluftning, fortæller formanden.

Han har fået fortalt fra andre bestyrelsesmedlemmer, at det er en større gruppe unge, der holder fest i weekenden. Og han har taget kontakt til politiet via deres tip-funktion.

- Man kan jo se på mængden af flasker, at de må have været mere end 10 personer, så det har måske politiets interesse, siger Peter Rye Vadmand.

Han har ikke selv set de unge, men har fået en god beskrivelse af gruppen.

- Vi har fået fortalt, at det er en flok 15-16 årige ghettoblastspillende unge, der også tit holder til ved petanque-skuret eller ved spejderhytterne ved den bagvej, hvor - siger andre - der bliver udvekslet hemmelige pakker fra bil til bil, fortæller tennisformanden.

Klub vil opsøge de unge Som gammel skolelærer tror han, at han måske kender nogle af de formodentligt unge mennesker, som bruger klubbens område til fester. Denne weekend planlægger han derfor sammen med endnu et bestyrelsesmedlem at tage ud for at møde de unge - ligesom han håber, at politiet vil aflægge et visit.

- Vi sender ikke noget tæskehold, men vi vil prøve at snakke med dem, siger formanden.

Klubben har tidligere oplevet, at unge er kommet over ind på området, og der plejer de at snakke med dem og opfordre dem til at blive medlem af Skælskør Tennisklub. Og det vil de også opfatte de festende unge til.

- Dem ville vi meget gerne have som spillende medlemmer, så ville vi nemlig lære dem, hvordan man opfører sig på og ved et tennisanlæg, fortæller Peter Rye Vadmand.

Han fortæller, at tennisklubben har fået ordnet banerne for 30.000 kroner inden sæsonen, men at alle skader heldigvis var oprettelige. Ikke desto mindre håber formanden, at det kan lykkes at stoppe for festerne.

- Det er temmelig ubehageligt, og vi har aldrig været udsat for det før, siger Peter Rye Vadmand.