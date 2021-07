SK Forsyning har fokus på hårdheden i vandet, men det er dyrt at fjerne kalk, og man skal også undersøge, hvad det betyder for folkesundheden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Forsyningskunder mindst tilfredse med vandets hårdhed

Undersøgelse viser, at SK Forsynings kunder er mere tilfredse end gennemsnittet for branchen, men nogle har et problem med vandets hårdhed. Et område SK Forsyning har fokus på.

Slagelse - 04. juli 2021
Af Arne Svendsen

For sjette gang siden 2012 har SK Forsyning taget pulsen på kundernes tilfredshed med virksomhedens ydelser.

Resultatet er godt, vurderer administrerende direktør Henrik Birch.

- Et repræsentativt udsnit af vores kunder deltog i en kundetilfredshedsundersøgelse. Deltagerne blev bedt om at vurdere SK Forsyning på en skala fra 1-7, hvor 1 var meget utilfreds og 7 var meget tilfreds. Den samlede tilfredshed fik en score på 5,9. Sammenlignet med branchen, som ligger på scoren 5,7, er vores resultat over gennemsnit. Det er vi naturligvis meget glade for, siger direktøren.

Tilfredse med driftssikkerhed Svarene vil blive brugt til at finde ud af, hvor der skal sættes ind for at gøre kunderne endnu mere tilfredse.

- I SK Forsyning ved vi, hvordan man producerer god og miljøvenlig energi. Vi ved også en masse om, hvordan vi renser spildevand og sørger for leverance af vand, strøm, fjernvarme og gas til kunderne. Men den faglige viden og ekspertise er kun halvdelen af vejen til succes. Resten består af viden om, hvordan kunderne oplever vores services, så vi har mulighed for at sætte ind, der hvor kunderne har brug for det, hedder det i en udsendt meddelelse om undersøgelsen.

Undersøgelsen har givet et klart svar på, hvad det er for områder, som har mest indflydelse på kundetilfredsheden.

Dét område, kunderne er mest tilfredse med, er driftssikkerheden.

- Hvilket jo betyder, at produkterne er i orden, siger Henrik Birch.

Dyrt at fjerne kalk Dér, hvor kunderne er mindst tilfredse er vandets hårdhed.

- Her er kommet en række kommentarer, hvor kunderne har givet udtryk for, at de gerne ser, vi gør noget ved mængden af kalk i vandet. Det ér muligt at fjerne det, men det er ikke noget, vi gør uden grundigt at vurdere konsekvenserne. Dels vil det give noget højere vandpriser, da det er et omkostningstungt tiltag, dels skal man undersøge, hvad et meget lavt kalkindhold i drikkevandet gør ved folkesundheden generelt. Men det er et område, vi vil have fokus på i den kommende tid, siger Henrik Birch.

Mere information Et andet punkt der vil være fokus på, bliver information.

Undersøgelsen viser, at kunderne dels gerne vil vide mere om, hvad de selv kan gøre for at beskytte miljøet, dels gerne vil vide mere om, hvad SK Forsyning gør.

- Og selv om vi selv mener, vi gør og har gjort utroligt meget netop her, så kan vi jo se, at det enten ikke er nået ud til vores kunder, eller at vi ikke har gjort nok. Så det er et område, hvor vi skal skrue op for indsatsen, og det vil vi naturligvis gøre fremover, siger Henrik Birch.