Forsynings-selskab vil skrotte forbrændingsanlæg: Affalds-partner afviser blankt

Det kommunalt ejede SK Forsyning ønsker det store forbrændingsanlæg på Dalsvinget i Slagelse skrottet til nytår. Men affaldssamarbejdet AffaldPlus sætter foden ned, fordi det vil koste affaldskunder dyrt - også i Slagelse.

Slagelse - 08. juni 2020 kl. 06:05 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 31 år har Slagelse-borgerne fået billig varme produceret blandt andet på affald fra forbrændingsanlægget på Dalsvinget.

Men står det til det kommunalt ejede forsyningsselskab SK Forsyning skal anlægget til nytår stoppes, så det ikke længere producerer damp, som sammen med halm fra SK Forsynings halmvarmeværk varmer store dele af byen op.

I stedet skal der investeres i en varmepumpe til 90 millioner kroner, hvilket ifølge SK Forsynings direktør Henrik Birch vil betyde lavere varmepriser, give bedre udnyttelse af vindmøllestrøm og nedsætte CO2-udledningen. Samtidig skal skraldet til forbrænding køres til Næstved.

Men den går ikke, lyder meldingen fra AffaldPlus, der ejer forbrændingsanlægget. AffaldPlus består af Slagelse, Næstved, Fakse, Vordingborg, Sorø og Ringsted kommuner, og her påpeges det, at en lukning af anlægget vil give øgede udgifter for selskabets 300.000 affaldskunder.

- Affaldskunderne skal ikke betale for, at nogle forbrugere i Slagelse kan få billigere varme, siger direktør John Kusz, der ikke mener, at SK Forsyning følger Varmeforsyningslovens udregningsregler, når man hævder, at man kan producere varme billigere, end det sker i dag i Slagelse.

Direktøren mener, at anlægget i Slagelse sagtens kan køre ti år endnu, og han mener ikke, at Energistyrelsen i sidste ende vil tillade, at det bliver lukket. De to selskaber har i mere end et år søgt at finde en løsning på striden, som nu i første omgang lander på Slagelse-politikernes bord.