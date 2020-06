Dette billede af den forsvundne båd blev sammen med en efterlysning lagt ud på Facebook.

Forsvundet båd dukkede op igen

Søndag aften blev Korsør Cable Parks lille redningsbåd fundet igen, efter den blev løsnet fra en solid fortøjning og forsvandt i tidsrummet lørdag klokken 21 til søndag morgen klokken 09.00.

Slagelse - 16. juni 2020 kl. 08:24 Af Helge Wedel

Bestyrelsen sendte et billede med teksten »Stjålet« og en efterlysning ud på Facebook med opfordring til at dele, ligesom det i teksten blev gjort klart, at kameraovervågningen i Halsskov Færgehavn øjensynligt havde gode billeder af dem, der havde fjernet båden. Tyveriet blev meldt til politiet. Det oplyser Tine Russotti, der er kasserer og bestyrelsesmedlem i Korsør Cable Park.

- Båden blev fundet igen søndag aften yderst ved molen over mod campingpladsen. Jeg tror, at efterlysningen og de mange delinger på Facebook har haft effekt, siger Tine Russotti. Hun undrer sig samtidig lidt over, hvorfor båden blev løsnet og fjernet, for der var hverken årer eller motor i den.

Halv kilometer på wakeboard Korsør Cable Park er en nystartet forening, der driver den 240 meter lange kabelbane i Halsskov Færgehavn, hvor man på en enkelt tur altså bliver trukket på et wakeboard næsten en halv kilometer med muligheder for at sejle op på forhindringer.

- Vi nærmer os 30 medlemmer. Der kan tegnes forskellige medlemsskaber alt afhængig af, hvor mange ture, man ønsker at få stillet til rådighed, ligesom vi udlåner alt det nødvendige udstyr, siger Tine Russoti.

Kun medlemmer kan benytte banen.