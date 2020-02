Borgmester John Dyrby Paulsen (S) håber på snarlig løsning i sag om Forsvarets indsigelser mod boligprojekter i Slagelse.

Send til din ven. X Artiklen: Forsvaret gør indsigelse mod boliger: Nu inddrages ministeren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvaret gør indsigelse mod boliger: Nu inddrages ministeren

Slagelse - 20. februar 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal Forsvaret kunne bremse boligudviklingen mod øst, alene fordi Antvorskov Øvelsesplads ligger i området? Nej, lyder det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S), der lod sine øjenbryn hæve gevaldigt, da Forsvaret i slutningen af 2019 gjorde indsigelse imod et boligprojekt på eksempelvis Parkvej i Slagelse.

- Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan ikke acceptere, at der udlægges yderligere støjfølsom bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonen for Antvorskov Øvelsesplads, lød det i indsigelsen, der mildest talt fik såvel politikere som embedsmænd til at undre sig.

Ifølge ejendomsstyrelsen er indsigelser imod kommuneplantillæg og lokalplaner dog naturlige, hvis de strider med nationale interesser.

- Siden 2016 har vi bidt os noget mere fast i haserne på kommunerne, så ikke de planlægger noget i modstrid med nationale interesser. Og det er også, hvad der sker her, lød det i januar fra kommunikationskonsulent Martin Særmark-Thomsen, der ikke undlod at lægge vægt på, at der selvfølgelig søges efter et kompromis og en løsning til gavn for alle parter.

Erhvervsstyrelsen stod i 2016 for et katalog med navnet »Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen«. Det har gjort, at man i dag er mere årvågen og nok også gør flere indsigelser, end man gjorde for eksempelvis ti år siden.

Siden indsigelsen har særligt borgmesteren arbejdet i kulissen. For ganske nylig holdt han møde med forsvarsminister og partikollega Trine Bramsen (S) om sagen og det ifølge ham en anelse håbløse i, at Forsvaret med en indsigelse reelt set bremser udviklingen østover.

Det er særligt støjproblematikken, han dvæler ved.

- Vi har tilbudt at lave en række støjmålinger, så vi kan vise, at det støj, vi døjer med, mere kommer fra motorvejen. Det har intet med forsvarets arealer at gøre, siger han og bemærker det faktum, at der i forvejen ligger hundredvis af boliger inden for støjkonsekvenszonen.

Han mener samtidig, at man i sager som denne må holde tungen lige i munden.

- Tilfældet i Slagelse er anderledes end i Varde eller Skrydstrup, hvor der heller ikke ligger så mange boliger, som vi altså har i Slagelse inden for zonen. Det her vil jo få nogle helt andre konsekvenser for udviklingen af Slagelse, end det ses andre steder. Vi kan heller ikke sætte alt muligt i stå, siger borgmesteren, der håber, at man besinder sig fra Forsvarets side.

- Jeg har respekt for, at der er en proces, som gør, at man skal reagere. Men hvor det i nogle tilfælde måske er hensigtsmæssigt, så er det det altså ikke her, mener han.

Det er nu engang også hans formodning, at man finder en løsning og en form for dispensation, så der ikke lægges hindringer i vejen for boligudviklingen i Slagelse helt fra Parkvej ud mod øst.

- I forhold til forsvaret bliver der ikke nogen problemer. Det tror jeg ikke. Jeg opfatter det her, som om man stiller skarpt, fordi der har været nogle udfordringer andre steder. I fremtiden bør de dog nok lige vende det med borgmesteren, inden de kommer med indsigelser. Det har jeg opfordret til, så vi kan drøfte tingene inden, siger han.

Ifølge kommunen selv bor der knap 5000 mennesker inden for den nævnte støjkonsekvenszone.

relaterede artikler

Militære klager bremser boligprojekt midt i byen 31. december 2019 kl. 06:10