Under retssagen mod en pædofili-anklaget plejefar fra Skælskør har både manden selv og hans forsvarer forsøgt at tegne et billede af, at anklagerne om overgreb byggede på fri fantasi. Nu er manden frifundet.

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarer til pædofili-anklaget: Plejedatter har anmeldt flere personer for overgreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarer til pædofili-anklaget: Plejedatter har anmeldt flere personer for overgreb

Den plejedatter, der har anklaget 64-årig for overgreb, har før fortalt »lignende historier«, siger mandens forsvarer. Helt præcist 20 andre personer, har hun anmeldt for lignende forhold.

Slagelse - 13. oktober 2020 kl. 06:08 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Er en 10-årig pige blevet voldtaget, truet og slået gennem et år af sin plejefar? Eller er det fri fantasi og opdigtet historie?

Spørgsmålet står ubesvaret hen, som en enig domsmandsret mandag frifandt den omtalte nu tidligere plejefar, en 64-årig mand fra Skælskør, grundet blandt andet manglende beviser på netop disse anklager.

Men under hele sagens forløb har både manden selv og hans forsvarer, David Neutzsky-Wulff, forsøgt at tegne et billede af, at svaret meget muligt er det sidste.

Således kom det blandt andet frem ved sagens sidste retsmøde, at pigen, der i dag er en kvinde i 20'erne, op til flere gange tidligere har anmeldt personer for overgreb.

- Hun har fortalt om 20 andre navngivne personer, hvor der aldrig er kommet en sag ud af det, fremlagde David Neuzsky-Wulff kort tid før domsafsigelsen.

Inspireret af tidligere sag For eksempel skulle pigen have fortalt om en lærer, der havde forgrebet sig seksuelt på hende. Men denne lærer har det slet ikke været muligt at finde frem til, lød det ifølge mandens forsvarer.

Den tidligere plejefar er dog før dømt for overgreb mod tre plejesøstre, han havde i pleje fra 1999 til 2005. De tre søstre stod blandt andet frem i en dokumentar og endte med at få en erstatning på hver 100.000 kroner fra Slagelse Kommune for ikke at have passet på dem. Artiklen fortsætter efter billedet...

En enig domsmandsret frifandt mandag en tidligere plejefar for anklager om vold og seksuelle overgreb mod en 10-årig plejedatter.



Men netop i forbindelse med dokumentaren tog en journalist og de tre søstre kontakt til plejedatteren i efteråret 2017, før hun i oktober samme år anmeldte plejefaren for overgrebene, der skulle være fundet sted, mens hun var i pleje fra december 2005 til februar 2007.

Det fremlagde mandens forsvarer under mandagens retsmøde og pegede på, at plejedatteren kunne være blevet »inspireret« af de tre plejesøstres historie.

Anklager afviser påstand Denne påstand slog specialanklager Anne Marie Fink dog af vejen med den i dag unge kvindes mentale tilstand som forklaring. På grund af sin hårde opvækst, er hun »mentalt bagud«, fremgik det af retsmødet.

"Hun er slet ikke i stand til at have så mange bolde i luften."

- Anne Marie Fink, specialanklager "Hun er slet ikke i stand til at have så mange bolde i luften."- Anne Marie Fink, specialanklager - Hun er slet ikke i stand til at have så mange bolde i luften, lød det fra specialanklageren med henblik på, at plejedatteren har fortalt om flere forskellige forhold. Heriblandt at plejefaren skulle have stukket en kuglepen ind i hendes kønsdel og tvunget hende til samleje.

Forklaringerne har hun dog ændret på i løbet af sagens forløb. Der har været tale om ændringer af detaljer som hvornår og hvor ofte.

Ifølge Anne Marie Fink skyldes det den tid, der er gået siden overgrebene fandt sted, mens forsvarer David Neutzsky-Wulff har anfægtet troværdigheden af plejedatterens forklaringer.

Interesseret i penge På samme måde har plejefaren selv gennem hele sagens forløb fastholdt sin uskyld, ligesom han samtidig har nægtet de forhold, han er tidligere dømt og straffet for.

Plejebørnene, både den dengang 10-årige plejedatter og de tre plejesøstre, er kun ude efter erstatningspenge, har han bedyret.

-Det kan ikke dreje sig om andet, for der har ikke været noget, forklarede den tidligere plejefar ved sagens allerførste retsmøde, hvorefter han slog fast:

- De lever jo af det her (pengene fra erstatning, red.).

Anne Marie Fink havde ønsket en strafudmåling på »ikke mindre end 2,5 års fængsel«, ligesom der i sagen var nedlagt påstand om erstatning. På grund af frifindelsen betaler statskassen sagens omkostninger.

relaterede artikler

Ingen lyttede til plagede plejebørn: Politi smed røret på 09. oktober 2020 kl. 06:08