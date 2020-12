Regeringen lukker dele af julehandlen på grund af stigende smitte. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Forståelig nedlukning gør ondt: »Det er noget lort - for at sige det på godt dansk« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forståelig nedlukning gør ondt: »Det er noget lort - for at sige det på godt dansk«

Slagelse - 17. december 2020 kl. 05:24 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Med få dage til jul vælger regeringen nu at stramme restriktionerne i et forsøg på at bremse coronasmitten. Statsminister Mette Frederiksen (S) oplyste onsdag aften på et pressemøde, at alle storcentre og butiksarkader skal lukke allerede fra torsdag morgen.

Læs også: Centerbutikker holder åbent til 22

Alle butikker »i det fri« bortset fra apoteker og supermarkeder skal modsat først holde lukket fra 25. december til 3. januar.

Den melding vækker forståelse, i og med man derfor lukker ned for »udsalgsræset« efter jul, som marketingchef i Vestsjællandscentret Jane Dahl forklarer det. Hun ærgrer sig dog også på de butikkers vegne, som nu går glip af gaveindkøbene frem mod jul.

- Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor det kun er centrets butikker, der skal lukke allerede nu. Vi har kørt i indeks 65, og der er stort set ingen kunder. De, som kommer, køber, hvad de skal, og smutter igen, så vi er slet ikke udfordrede af mange mennesker, lyder det fra Jane Dahl, der imidlertid sagtens kan forstå, at man sætter ind.

- Folkesundheden kommer i forreste række, men jeg havde nok forventet, at man lukkede alt ned, forklarede Jane Dahl onsdag aften til Sjællandske.

Støt os! Lokalt i Slagelse Kommune lyder smittetallet på 435 set over en uge, hvilket er en stigning. Positivprocenten er i den forbindelse helt oppe på 5,99, hvilket betyder, at hver 17. borger, der testes, er positiv for Covid-19.

Derfor er nedlukningen ikke unaturlig, lyder det også fra Business Slagelse-formand Torben Kjerulff, der dog heller ikke vægrer sig ved at være ærlig, al den stund at butikker må lukke ned.

Han taler på vegne af de mange detailhandlere, der - medmindre de ligger i et center eller i en arkade - først skal lukke ned 25. december.

- Det er noget lort. For at sige det på godt dansk. Vi må jo alle sammen holde fanen højt, for ellers får det uoverskuelige konsekvenser senere hen, lyder det fra formanden i en tid, hvor netop detailhandlen har råbt op efter myndighedernes utvetydige opfordring til mere nethandel.

- Det er vigtigt, at vi ikke bombes tilbage. Så først og fremmest skal vi ikke sætte os i hjørnet, men tage imod alle de hjælpepakker, vi kan. Det her bliver barskt. Det er derfor også vigtigt, at kunder og borgere, der ønsker en by med gang i og et rigt butiksliv, skal støtte os på den anden side. Ellers ender vi som en spøgelsesby, frygter Torben Kjerulff, der trods alt glædes ved, at butikker på torve når det sidste gaveræs, som centrets butikker går glip af.

- Som det ser ud nu, kan nogle nå at få en omsætning hjem, siger han.

relaterede artikler

Mette F.: Det er en reel nedlukning over jul og nytår 16. december 2020 kl. 18:42

Storcentre, butikker og liberale erhverv skal lukke 16. december 2020 kl. 18:09