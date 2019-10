48-årig mand, der forsøgte at sætte ild til træningscenter, venter fortsat på sin dom. Han ventes at ryge i fængsel. PMT Gym har været udsat for hærværk flere gange. To mænd er blevet dømt.

Forsøgte at sætte ild i træningscenter: Dommens time aflyst igen

En af de nyligt dømte har ansvaret for ikke under 25 knuste ruder, og den facon at forøve hærværk på har også den 48-årige tiltalte stået for.

Således er han ifølge anklageskriftet tiltalt for den 6. august 2018 at have knust et dørpanel og dagen efter at have smadret to ruder. Tre uger efter, den 28. august, anklages han for at have slået endnu en rude itu i træningscentret, hvorefter han hældte dieselolie ud over gulvet. Mens folk trænede omkring ham vel at mærke.