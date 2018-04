Artiklen: Forsøgte at køre fodgænger ned med vilje

Fredag klokken 22 blev politiet tilkaldt til Brænderigården i Skælskør, hvor en bilist tilsyneladende med vilje havde forsøgt at køre en fodgænger ned.

Bilisten var en 22-årig mand, og fodgængeren, det gik ud over, var en 28-årig mand. De er begge fra lokalområdet.

Den 28-årige var ude at lufte sin hund og stod på et græsareal, da den 22-årige kørte op over fortovet i retning mod den 28-årige.

Han blev dog ikke ramt, men politiet anholdt klokken 23.07 bilisten, som blev taget med til politistationen i Slagelse til afhøring.

Den 22-årige er sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at udsætte andres liv eller førlighed for fare.