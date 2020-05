Med Salvatore Anuzzi fra Dalmose som den officielle frontfigur er der nu sendt ny klage til Energiklagenævnet. Anuzzi mener, at han kan opvarme sit hus billigere med et pillefyr end ved fortsat at aftage varme fra Hashøj Kraftvarmeforsyning. Med henvisning til læserbrev fra viceborgmester Villum Christensen (LA) klages der nu over selve projektforslaget bag det nye værk. Foto: Arne Svendsen

Forsøger at stoppe nyt varmeværk igen

Salvatore Annuzzi, der har hus på Hovedgaden i Dalmose og er andelshaver i værket, har tidligere klaget til Energiklagenævnet over, at Slagelse Kommune har afvist hans anmodning om at blive fritaget for forblivelsespligt.

Om få dage skal der efter planen sættes gang i byggeriet af et nyt stort varmeværk i Dalmose, men her på falderebet søges det stoppet.

