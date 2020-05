Den store asfaltmaskine er ikke helt let at komme udenom. Derfor har Rennebjergvej da også været spærret i en uges tid - men fra i aften skulle vejen atter være farbar med ny og lækker asfalt.

Forsøg med genbrugs-asfalt

Men intet er helt normalt - for det er en ny måde at udlægge asfalt på, som har store perspektiver i en verden, hvor genbrug og miljø nyder fremme.

Bag forsøget i Boeslunde står den lille virksomhed SR-Gruppen A/S fra Vejen (!) - i samarbejde med Slagelse Kommune og Vejdirektoratet.

Forsøget går ud på at give gammel udtjent asfalt ny værdi som bærelag. Samtidig sparer man råstoffer - ligesom genbrugen af materialet giver CO2-besparelser.

- Vi har stabiliseret den gamle bund i vejen, og nu udlægger vi så det, der hedder BSM (Bitumen Stabiliseret Materiale). Det består af 100 procent gammelt, knust asfalt - hvor man med en gammel kendt teknik tilfører et bindemiddel.

Han går ind i en længere og mere detaljeret teknisk gennemgang af processen - men essensen er, at hvor man førhen blot smed gammel og slidt asfalt ud, så kan man med denne teknik genbruge asfalten - hvilket er godt nyt for både miljøet og pengepungen.

- I morgen (onsdag, red.) kommer der yderligere et fem centimeter helt traditionelt lag asfalt på som afslutning, siger Morten Larsen.

Dermed skulle vejen igen være klar for bilister onsdag aften.

Viceborgmester Villum Christensen (LA) var også med ude at se forsøget, og han var umiddelbart begejstret over perspektiverne.

- Det er svært at se noget negativt ved projektet her. Kan man både gøre det billigere og samtidig bedre for miljøet, så er det jo en win-win-situation, konstaterer han.