Forslag om ny placering til stort multispringcenter

Af Arne Svendsen

Af Arne Svendsen

Slagelse - 09. august 2021

I mange år har der været talt om et springcenter i forbindelse med Spar Nord Arena. Men nu tyder meget på, at denne aktivitet istedet vil blive placeret på Byskovvej i den østlige del af Slagelse.

Det er ihvertfald indstillingen fra kommunens forvaltning forud for et møde i udvalget for miljø, plan og landdistrikter tirsdag.

Kommunens udvalg for kultur og fritid besluttede i april, at man ville arbejde videre med placering af den springhal, som der er afsat 12 millioner kroner til i 2022 på budgettet. Det skete efter at formanden for Slagelse Gymnastikforening Lars Rasmussen havde foreslået en placering i byens udkant.

Miljø, plan og landdistriktsudvalget skal tirsdag anskue sagen ud fra en plan- og udviklingsfaglig synsvinkel, inden den senere på måneden skal op i kultur og fritidsudvalget. Og følger udvalget forvaltningens indstilling, vil man beslutte at gå bort fra placeringen ved Spar Nord Arene, hvor der forudses store pladsproblemer i forbindelse med byggeri af ny svømmehal og en mulig udvidelse af Antvorskov Skole.

Istedet anbefaler man så arealet ved Rema 1000 på Byskovvej. Et areal kommunen ejer, der umiddelbart vil kunne bruges til at opføre et multispringcenter på. Der peges desuden på, at områdets landskabelige kvaliteter kan bruges til forskellige former for naturmotion, ligesom der kan laves stier, som kan forbinder det til blandt andet skoven mod syd og stadionområdet mod vest.

Området kan på grund af støj fra motorvejen ikke bruges til boliger.