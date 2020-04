Den kulturelle folkefest i Skælskør er aflyst i år, og arrangørernes formand mener, det er nemmest for alle parter, hvis aktivitetstilskuddet til festen blot overføres til næste år.

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Lad foreninger beholde tilskud til aflyste arrangementer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Lad foreninger beholde tilskud til aflyste arrangementer

Slagelse - 19. april 2020 kl. 08:00 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er uafklaret, hvad der skal ske med de penge, som en stribe foreninger på forhånd har fået i aktivitetstilskud til kulturelle arrangementer, som er blevet aflyst på grund af coronakrisen.

Formanden for Skælskør År 2000, Pernille Kirkeskov-Hansen, har imidlertid en idé: Lad foreningerne beholde tilskuds-pengene, så de kan overføre dem til næste år.

Skælskør År 2000 står bag Livsstilsmessen, som lige akkurat nåede at blive holdt i marts, og som ikke får tilskud, og Kulturel Folkefest i begyndelsen af september. Folkefesten er aflyst i år, og foreningen har fået 195.000 kroner i aktivitetstilskud til den.

- Jeg har spurgt lidt ind til det men kunne ikke få at vide, om vi skal betale pengene tilbage, men jeg har foreslået, at vi beholder dem, og overfører pengene til 2021. Nogle af de arrangementer, der ligger tidligere, som allerede har brugt PR-midler, kan så næste år nøjes med at søge til det, de nåede at bruge inden aflysningerne, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.

- Det er bare et forslag. Jeg synes, det er enkelt og tænkte, at det sådan lige var til højrebenet, men jeg er jo ikke politiker. Vi kan godt aflevere pengene. Det er mere for, at vi ikke allesammen skal igennem den hurdle med at søge igen næste år, tilføjer hun.

Formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Andersen (S), oplyser, at spørgsmålet om tilskuddene til alle de aflyste arrangementer sandsynligvis skal drøftes i udvalget den anden uge i maj.

- Vi har ikke diskuteret det i udvalget endnu, men vi vil nok se individuelt på hvert enkelt arrangement, siger Jørgen Andersen, der ikke udelukker, at en overførsel til næste år kan blive løsningen for nogle foreninger.

- Der er ikke nogen, der på nogen måde skal straffes for det her. Det er deprimerende, men lad os nu se, hvor hurtigt, man får åbnet op. Det kan jo være, det går hurtigere, lyder det fra udvalgsformanden.

Selv om der er et godt stykke tid til, at Skælskørs kulturelle folkefest skulle holdes, er Pernille Kirkeskov-Hansen ikke i tvivl om, at den aflyses i år. På Skælskør År 2000's hjemmeside kan man da også se, at den holdes 3.-5. september 2021. Hvis det blev muligt at holde den i år, frygter Pernille Kirkeskov-Hansen blandt andet kaos, hvis coronasmitten i mellemtiden får yderligere fat, så samfundet må lukke ned igen.

Også Billedkunstlærernes kreds 6, der har aflyst deres årlige udstilling, har spurgt kommunen, hvad de skal stille op med deres tilskud, men også de må ligesom alle andre vente på svaret.