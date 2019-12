Se billedserie Kommunalt ansatte skal kunne motionere i arbejdstiden.

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Kommunalt ansatte skal motionere en time om ugen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Kommunalt ansatte skal motionere en time om ugen

Slagelse - 05. december 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere mennesker vil motionere, hvis tilbuddet ligger i arbejdstiden.

Det mener Dansk Firmaidræt såvel som viceborgmester Villum Christensen (LA), der på økonomiudvalgets møde på mandag ønsker, at udvalgskollegerne tager stilling til, om Slagelse skal følge i eksempelvis Hillerød Kommunes fodspor.

I det nordsjællandske er en lignende ordning om en times motion om ugen - indlagt i arbejdstiden for kommunes ansatte - indført pr. 1. januar 2020.

- Det virker på mange ting: de ansattes velvære, arbejdsglæde og vores kommunes image, og der har vi jo en udfordring i Slagelse Kommune. Det er et moderne islæt, som mange private virksomheder gør brug af - men ikke mange kommuner, så her kan vi jo gå med forrest og vise vejen, mener Villum Christensen.

- Vi ved fra undersøgelser, at inaktive har op til fire årlige sygefraværsdage mere end aktive, og at motion i arbejdstiden kan nedsætte korttidssygefraværet med op til cirka 30 procent, anfører viceborgmesteren, der også mener, at kollegaskabet og sundheden vil få en proteinindsprøjtning ved at indføre en times motion om ugen.

- Og så er det ret vigtigt, at det er i arbejdstiden. Ellers får folk ikke gjort det. Jeg har selv været morgenløber i 30 år, og det, jeg laver, ville jeg ikke kunne, hvis ikke jeg dyrkede motion. Bare det at få frisk luft og se lyset hjælper meget på en, der ellers normalt sidder foran en skærm hele dagen.

Ifølge Villum Christensen skal det være en frivillig ordning, som for guds skyld ikke skal administreres fra politisk hold.

Det skriver Sjællandske. - Det skal ske ude i de lokale MED-udvalg. Visse steder vil nogle måske have en time ad gangen, mens man andre steder vil lade medarbejdere disponere tiden selv. Det er der mange holdninger til. I det hele taget er det vigtigt at påpege, at det skal være et tilbud til de ansatte, siger han om motionen, der ifølge næstformand i kommunens samarbejdsudvalg HovedMED, fællestillidsrepræsentant Per Haugaard, er en god idé.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man har mulighed for at dyrke motion, så får man også bedre velvære, og det kan smitte af på arbejdssituationen, siger han.

Dog forudser han, at det på flere områder kan være svært at indføre. I hvert fald hvis der ikke følger ekstra penge med, og det er ikke planen, fastslår viceborgmesteren.

- På dagtilbuds- og skoleområdet, og hvor man er udkørende som eksempelvis hjemmehjælpere, kan det ikke lade sig gøre, uden at der gives nogle midler, og der måske ansættes nogle mennesker. Der skal jo være nogle til at tage sig af børnene, mens nogle andre er ude at dyrke motion, mener Per Haugaard, som imidlertid ikke mener, at der stikkes en kæp i hjulet, allerede inden tilbuddet har set dagens lys.

- Det kunne være interessant med en prøvehandling, hvor vi ser, om det kan lade sig gøre, mener han.