Se billedserie Skitseforslag er klar til drøftelse mandag. Nu skal bymidte og campusområde bindes sammen.

Forskønnelse på bedding for millioner af kroner

Sammenkoblingen af bymidte og stationsområde er et skridt tættere på. Projekt behandles politisk i næste uge, hvor det ikke mindst er det tocifrede millionbeløb, det koster at omkalfatre området, som skal drøftes.

28. november 2020

Et dugfrisk skitseprojekt til fornyelse af Sdr. Stationsvej, herunder campusområdet ved stationen i Slagelse, er nu klar til drøftelse i politiske kredse.

Oplægget, som erhvervs- og teknikudvalget samt miljø-, plan- og landdistriktsudvalget har på dagsordenen mandag, er et digert af slagsen og skitserer mulighederne for en æstetisk omkalfatring af en færdselsåre, der betegnes som rygraden gennem området og ved en stationsplads, der i fremtiden vil syde af aktivitet.

Når Professionshøjskolen Absalon til foråret tager nyt campus i brug, vil tilstrømningen af mennesker blot blive endnu mere massiv, end den er i dag. Og med en supplerende broforbindelse over banelegemet og et spirende kvægtorvskvarter mellem Ndr. Stationsvej og Ndr. Ringgade kan det derfor nu kun gå for langsomt med at få forskønnet og omdannet området.

- Det er centrum på mange måder. Der kan gå mange mennesker, og kan vi smalle det, så vi afvikler trafikken på bedste vis, vil det være godt. Vi kan ikke være bekendt, at det ser ud, som det gør i dag. Det er med at komme i gang. Det ligger lige til højrebenet, siger viceborgmester Villum Christensen (LA), som samtidig er formand for erhvervs- og teknikudvalget.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Schønherr.

Flere muligheder og priser i spil

Projektet vedrører såvel Løvegade og Sdr. Stationsvej som Sct. Mikkelsgade og Absalonsgade. Formålet er at forny hele området fra bund til top i tråd med helhedsplanen »De 12 Torve«. Altså bør man starte med den vestlige del og arbejde sig op mod Jernbanegade.

Ideérne er ikke nye, idet både helhedsplanen for campusområdet og vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen i 2016, Grønt Gennembrud, har betonet vigtigheden af en tydeligere kobling af campus og bymidten.

Om man vælger den fulde pakke til at starte med eller starter blødt ud, skal politikere tage stilling til mandag. Den fulde realisering vil koste omtrent 51 millioner kroner, lyder overslaget, mens projektet, hvis man lægger ud med stationspladsen og den vestlige del af Sdr. Stationsvej, vil ramme omtrent 30 millioner kroner.

Færre parkeringspladser og mere liv

Det arbejde anbefales igangsat snarest, idet man hurtigt taler både 2022 eller 2023, før et projekt kan realiseres.

Der kan, hvad angår stationen, samtidig opnås anden finansiering, idet også DSB ventes at skyde lidt i kassen, mens også allerede bevilgede fondsmidler fra Transport- og Boligministeriets Cykelpulje vil kunne bidrage.

Dog er det også muligt at starte omvendt, således at den østlige del af Sdr. Stations plus Sct. Mikkelsgade kommer under kærlig æstetisk behandling som noget af det første. Også kaldet Campusstrøget.

Det er nemlig ikke småting, der er på bedding i området. Således lægger man både op til at indsnævre kørebanen, jo længere man når ned mod stationen, at etablere vejbump i form af hævede flader og sidst skabe en stationsplads, som animerer til lav fart.

På den måde mener man at kunne flytte en del af trafikken, særligt den uvedkommende, over på den anden side af skinnerne til Ndr. Stationsvej.

Det er samtidig meningen at skære i antallet af parkeringspladser og sikre et knudepunkt ved campustorvet, som vil kunne forbinde uddannelsesinstitutionerne, der også tæller Syddansk Universitet.

Da universitetets område ikke er kommunalt ejet, indgår det ikke direkte i projektet, om end forvaltningen alligevel giver et bud på, hvordan man eksempelvis kan kombinere et socialt liv i det grønne zoner med parkeringen.

Stationspladsen er kernen Det vigtigste byrum bliver ved stationen. Der, hvor planen vil være at vinke farvel til taxaerne - i hvert fald nogle af dem - og på den måde sikre en fredeliggørelse i forhold til i dag, som det fremgår af skitseprojektet.

Det rent byarkitektoniske greb vil være at sænke terrænnet, så der kan indarbejdes såvel kunst som vand omkranset af en tegl- og granitbelægning, træer og lignende.

Tidsplanen ligger ikke helt fast og afhænger naturligvis af, hvad politikerne måtte mene. Uanset kommer skitserne ud til borgerne på den måde, at beboere i området bliver inddraget i det videre forløb, der om nogle år formentlig vil munde ud i et helt andet udtryk.