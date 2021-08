Særligt den skulptur, der lørdag blev indviet på Solens Plads i Korsør, tiltræk opmærksomhed. Foto: Fleur Sativa

Forskønnelse for 800.000 kroner: Kunstværker indviet

På Solens Plads i Korsør blev et nyt gavlmaleri og en ny skulptur lørdag indviet. Sidstnævnte vakte undren - men det til glæde for kunstneren. Samlet set har de to nye værker kostet cirka 800.000 kroner at opføre.

Slagelse - 30. august 2021 kl. 08:32 Af Fleur Sativa

Er det et solur? Må man kravle på det? Og hvad er historien egentlig?

Spørgelysten - og interessen - var stor, da en skulptur sammen med et nyt gavlmaleri lørdag blev indviet på Solens Plads i Korsør. Og særligt førstnævnte - der har kostet 400.000 kroner - fik det til at summe under paraplyerne, der var slået op for at stå i læ for regnbyerne.

- Mit håb med det, jeg har lavet her - udover at man kan gå og klappe på det og kigge på det og måske tænke over det - det er, at det skal være et samlingssted på pladsen, så man kan sidde der. Og de små børn kan gå på pladen og måske kigge op igennem røret, forklarede kunstneren, Benny Forsberg, da han fik en mikrofon i hånden.

Forestiller Jorden Kunstværket, han har lavet, består således af en stor stenskive formet ud af indisk sandsten, der har den samme diameter som jordkloden i forholdet 1 til 4.000.000. På pladen ligger de andre planeter i samme størrelsesforhold vist med deres omkreds, og så er der på toppen af skulpturen placeret en sekstant, der peger i retning mod Nordstjernen. Artiklen fortsætter efter billederne...

Skulpturen, der har kostet 400.000 kroner - og dertil 150.000 at fundere - står kunstneren Benny Forsberg bag. Foto: Fleur Sativa

Ifølge næstformand Anders Nielsen, der også sidder i Slagelse Kommunes byråd for Socialdemokratiet, er de cirka 630.000 kroner udelukkende renter af hovedstolen på fem millioner. Foto: Fleur Sativa

- Nogle planeter er større end Jorden, og derfor er de lavet som snit ude på pladsen, forklarer Benny Forsberg til Sjællandske og uddyber, at størrelsesforholdet betyder, at en millimeter på stenskiven svarer til fire kilometer i virkeligheden.

Altså svarer én centimeter til 40 kilometer.

- Jeg vil gerne vise, hvor kæmpestor kloden er i forhold til os. For når noget bliver gjort til et fysisk objekt, forstår man det anderledes, end hvis det bare står på en side i en bog. Eller man får det forklaret, siger han.

800.000 kroner Samlet set har forskønnelsen af Solens Plads i Korsør kostet cirka 800.000 kroner. Det store gavlmaleri, der blev indviet samtidig med skulpturen, har kostet 130.000 kroner. Det er foruden cirka 100.000 kroner til klargøring af væggen, før maleren kunne påbegynde arbejdet. Og så kostede det yderligere 150.000 kroner at fundere skulpturen.

"Det liver hele pladsen op."

- Anders Nielsen (S) - Anders Nielsen (S) Sidstnævnte beløb har Slagelse Kommune betalt, mens resten af pengene kommer fra Stig Hansens Fond. Ifølge næstformand Anders Nielsen, der også sidder i Slagelse Kommunes byråd for Socialdemokratiet, er de cirka 630.000 kroner udelukkende renter af hovedstolen på fem millioner.

- En mand spurgte mig, hvorfor man ikke tog de her penge og brugte i for eksempel hjemmeplejen. Men det her er en fond - man kan ikke tage de penge ud og bruge til sådan nogle ting, forklarer Anders Nielsen, der ved lørdagens indvielse med egne ord var »glad og tilfreds«:

Positive tilkendegivelser - Det liver hele pladsen op, og jeg har fået utrolig mange tilkendegivelser, der alle sammen har været positive, siger Anders Nielsen og peger på, at han ikke ville undre sig, hvis der i løbet af et par år dukker mere kunst op i Korsør. For eksempel flere gavlmalerier.

- Det er en relativt lille ting, der gør utrolig meget, mener han.

To af dem, der kom forbi lørdag for at nyde de nye kunstværker, er Hanne og Henning Christensen på begge 74 år. De bor sammen i Korsør, hvor Henning Christensen er født og opvokset, mens Hanne er tilflytter. Artiklen fortsætter efter billederne...

Gavlmaleriet her har kostet cirka 130.000 kroner. Men derudover er der brugt 100.000 kroner på klargøring af væggen. Foto: Fleur Sativa

Hanne og Henning Christensen er glade for den nye kunst. Foto: Fleur Sativa

- Nu har det hele været lidt trist i lang tid på grund af corona. Så er det jo dejligt med lidt kulør på tilværelsen, forklarer Hanne Christensen og er særligt begejstret for gavlmaleriet, som hun går forbi, når hun går ture.

- Skulpturen er også flot, men vi ved ikke helt, hvad den kan, griner hun og er med andre ord lige så undrende og nysgerrig som andre, der har været forbi.

Glad for undren Benny Forsberg, der også er kunstneren bag skulpturer i fire af Korsørs rundkørsler, er glad for den megen undren, fortæller han.

- Noget, der måske skal stå i 50 år, det er lidt kedeligt, synes jeg, hvis man forstår og har set det hele på fem minutter. Det kan være, man vokser op her, og den står her hele ens barndom, og det kan være, man så kommer igen med ens børn og kravler op på den og først her opdager og får øje på sammenhængen. Det, ville jeg synes, var fedt, fastslår han.

- Når man laver noget til det offentlige rum skal det blive ved med at give noget nyt, siger Benny Forsberg.

Kunstneren bag Korsørs nye gavlmaleri er Frederik Hesseldahl.