Forsker hjælper jobcenter

Her er man nemlig i gang med skridt for skridt at løse virksomheders problemer med mangel på arbejdskraft ud fra Davide Secchis forsknings-resultater. Det viser sig nemlig, at besværlighederne med at finde medarbejdere med de rette kompetencer og færdigheder kan løses gennem et såkaldt kognitivt fit mellem jobansøgere og det team, de skal arbejde i. Et match som Secchis særligt udviklede psykologiske og sociale tests kan opspore.