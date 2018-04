Forsinket tog hindrede formandsopgør

Se billedserie Frederik Pedersen nåede ikke frem til genoptaget generalforsamling på grund af forsinket tog. Foto: Kim Brandt

Slagelse - 10. april 2018 kl. 09:50 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det næste år vil der være ro omkring Korsør By- og Overfartsmuseum, men står det til tidligere byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Frederik Pedersen, så vil han også til den næste generalforsamling søge at blive valgt som formand for Museumsforeningen med det fomål at få det selvstændige museum drevet af frivillige kræfter i magasinbygningen på Korsør Fæstning fusioneret med Museum Vestsjælland.

- Det er en fuldstændig inkompetent bestyrelse, der driver museet. Det er helt galt, at borgerne skal betale til det, siger Frederik Pedersen til Sjællandske.

Han var årsag til, at Museumsforeningens ordinære genralforsamling blev suspenderet, da han som den eneste stillede op som formand. En beslutning som omgående fik den daværende bestyrelse til at meddele, at den trådte tilbage, hvis generalforsamlingen valgte Frederik Pedersen som formand. Herefter suspenerede dirigenten generalforsamlingen.

Der var derfor lagt op til drama, da generalforamlingen med omkring 30 deltagere blev genoptaget.

Men et forsinket DSB-tog sørgede for, at både drama og Frederik Pedersen udeblev.

- Jeg nåede ikke frem, da jeg sad i et tog, der var forsinket, men jeg fastholder mit kandidatur som formand til den næste generalforsamling, siger Frederik Pedersen.

Jette Isbak Knudsen fortsætter som formand. Hun blev enstemmigt valgt.

- Jeg havde ellers bebudet min afgang, men vi har i bestyrelsen aftalt nye arbejdsgange, så jeg bliver aflastet, siger Jette Isbak Knudsen. Hun oplyser, at generalforsamlingen var overstået på blot 17 minutter med byrådsmedlem Anders Nielsen (S) som dirigent.

De øvrige i bestyrelsen for Mueumsforeningen er næstformand Kristian V. Jensen , kasserer Hardy Gregersen, Kurt Larsen og sekretær Jørn Freund.

Der var genvalg af suppleant Ulf Rørbæk og nyvalg af suppleant Søren Lillie.

Bestyrelsesmedlem Kurt Bønnerup er udtrådt.

Cirka 20 frivillige er knyttet til museet, der nu er genåbnet efter vinterpausen.