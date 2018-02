Se billedserie 62-årige Inge Laura Jensen viser Janni Ree de gamle børnebilleder. De er i familie, og Inger har ikke set Janni, siden Janni var tre år gammel. Foto: Kim Rasmussen

»Forsidefruen« overrasket i Slagelse

Slagelse - 16. februar 2018 kl. 17:39 Af Niklas Asp Nielsen

Flere håbefulde læseheste var mødt op i Bog & Idé i Vestsjællandscenteret for at få deres eksemplar signeret af Janni Ree, som blandt andet er kendt for sin medvirken i tv-serien »Forsidefruerne«.

Janni er selv født og opvokset i Sorø, og der var flere i flokken, hun kunne genkende. Én af dem var 62-årige Inge Laura Jensen, som havde taget turen fra Kalundborg for at møde sin grandkusine, som hun ikke har set, siden Jannie var omtrent tre år.

Selv skal Inge i gang med at læse bogen, men smilet var ikke til at tage fejl af, da hun stod og ventede på at udveksle en krammer, børnebilleder og et par ord med sin grandkusine.

- For ti år siden fik jeg at vide, at jeg er i familie med Janni Ree, og vi blev så venner på Facebook - men det er første gang i dag, jeg ser hende i meget, meget lang tid, fortæller Inge Jensen, som havde taget en veninde med til det glædelige gensyn.

Hun lægger heller ikke skjul på, at hun følger meget med i Jannis liv, især når hun toner frem på tv. Og under arrangementet var Janni da også ledsaget af et tv-hold, da de er i gang med at skyde de nye optagelser til reality-programmet »Forsidefruer«.

Det var tydeligt, at forsidefruen var opsat på at tage sig tid til at snakke med de fremmødte. Og da Inge Laura Jensen trådte frem som den næste i køen, rejste Janni sig op og gav hende et stort kram. Det var et glædeligt gensyn.

- Det var skønt at se Inge igen. Det er simpelthen så lang tid siden, og så havde hun taget gamle billeder med af mig, det var sjovt at se dem igen, fortæller Janni.