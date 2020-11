Forsamlingshus har ikke givet op

- At vi er kommet i den situation skyldes corona-restriktionerne, der har tvunget os til at opgive vore bankospil, ligesom alle selskaber er aflyst. Hvis vi indenfor en overskuelig tid kommer i den situation, at forsamlingsforbuddet kan hæves til 100 personer, så vil vi kunne køre videre, siger kasserer Helle Esbjerg, der ikke er helt tilfreds med overskriften til en artikel i Ugenyt forleden, hvor der stod, at forsamlingshuset »kaster håndklædet i ringen«.

Alt håb er ikke ude for Eggeslevmagle Forsamlingshus i sin nuværende form, selv om huset er ved at blive sat til salg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her