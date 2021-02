Forrygende: Online-auktion indbragte 48.885 kroner

Se billedserie Helle Madsen og Thomas Evers Poulsen under søndagens auktion. Foto: Evan

Slagelse - 01. februar 2021 kl. 19:24 Af Henny Ferrold Kontakt redaktionen

- Vi havde en forrygende eftermiddag. Sådan siger Helle Madsen, Business Slagelse, om søndagens on-line auktion, hvor Thomas Evers Poulsen, kendt fra blandt andet Vild med Dans, lagde vejen omkring Posthuset i Slagelse og bortauktionerede et væld af sponsorgaver fra det lokale erhvervsliv, til fordel for Julemærkehjemmet i Skælskør.

- Som det ser ud nu, har vi fået 46.885 kr. ind, konstaterer Helle Madsen, der til auktionen havde samlet varer for cirka 51.880 kr.

Hun har stor ros til dagens auktionarius.

- Der var så god en energi omkring Thomas Evers, at det smittede af på buddene. Han var rigtig god til at sælge tingene, og folk var virkelig gode til at byde ind.

Kl.13 gik han live på Business Slagelses facebookside. Herefter gik det slag i slag med bortauktionering af alt fra malerier og gavekort til en legehus fra ZBC Slagelse.

Faktisk gik det så godt at ganske mange ting blev overbudt og blev solgt til beløb som langt oversteg den angivne værdi,

Thomas Evers delte i øvrigt også begivenheden på sin egen facebookprofil, og det satte ekstra skub i salget.

- Mange af tingene har vi solgt til Jylland og Fyn, dem sender vi så tingene til, fortæller Helle Madsen.

Evers-maleri Den kendte auktionarius genererede også helt nye tiltag. Blandt andet havde kunstneren Gitte Levin malet et billede af Thomas Evers. Det trak bud fra flere sider og endte med at gå for næsten 3000 kr.

Og så var der en enkelt, som skrev at han ikke havde brug for nogle af effekterne på auktionen, men gerne ville gi' 5000 for danseundervisning med Thomas Evers.

Også det fik en positiv modtagelse fra dansestjernen.

- Send pengene. Og send en mail til mig, så finder vi ud af, hvornår det skal være, lød svaret fra Evers.

- Jeg kan kun sige at vi er rigtig glade, fastslår Helle Madsen, som også glæder sig over at arrangementet fungerede i teknisk henseende.

- Vi havde allieret os med en af de unge IT-gutter fra 2. sal her i Posthuset.

Fremtidens måde Søndagens on-line auktion var erstatning for den årlige auktion på Nytorv i Slagelse i december måned, som blev aflyst grundet corona. Og on-line succesen har givet stof til eftertanke.

- Måske er det den måde vi skal gøre det på, i stedet for at stå og fryse på Nytorv i december, lyder det fra Helle Madsen. - Så vi i stedet holder auktionen i januar, hvor der ikke sker så meget.