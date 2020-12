Rie Kirkeby håber, at hun med sin nye bog: »Det væggene fortalte«, kan få en debat i gang om, hvordan vi behandler ældre i Danmark. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Forråelse har vundet over omsorgen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forråelse har vundet over omsorgen

»Det væggene fortalte« er en ny debatbog, der sætter fokus på, hvordan vilkårene for ældre er i Danmark. 68-årige Rie Kirkeby fra Korsør har skrevet bogen ud fra både faglige og personlige erfaringer gennem sit eget liv dels som ansat på flere plejecentre og dels som pårørende til en far, der levede i 16 år på et plejecenter.

Slagelse - 06. december 2020 kl. 09:08 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Sig mig engang, har du ingen humor? Det retoriske spørgsmål fik en ung Rie Kirkeby, da hun var ansat som sygehjælper på et plejehjem, hvor hun var vidne til en episode, der i den grad overskred både hendes faglige og personlige grænser. En kollega var i en pause flere gange blevet forstyrret ved gentagne opkald på samtaleanlægget. Fru Hall bad høfligt om noget at drikke, fordi hun var tørstig. Og til sidst afbrød kollegaen opkaldet med følgende brutale svar: Er du tørstig, så åbn munden, så skal jeg spytte dig i halsen! Rie Kirkeby var chokeret, og gav udtryk for det, men fik blot at vide, at så kunne hun jo selv bruge sine pauser på at give Fru Hall noget at drikke.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger