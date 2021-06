Forpagtere vinder første heat i bitter strid: Opsagt på ugyldigt grundlag

Ejere og forpagtere af hotel er endt i bitter strid. Første del er faldet ud til sidstnævntes fordel.

Forpagterfamilie på Hotel Lux i Slagelse har trukket sig sejrrigt ud af første halvleg i voldgiftssag. De blev opsagt af bygningens ejer for et forhold, sidstnævnte var ganske bekendt med. Så den gik ikke.

Slagelse - 21. juni 2021 kl. 06:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det gælder om at holde tungen lige munden, og mens man gør det, glæder familien Luxchumykanthan sig.

Forpagterne af Hotel Lux i Slagelse har nemlig nu papir på, at det var ugyldigt, da bortforpagterne - altså de reelle ejere af bygningen på Sdr. Stationsvej - i efteråret 2019 opsagde forpagterne, blandt andet fordi de skulle have ladet hjemløse bo på stedet i strid med reglerne.

Kimen til balladen blev netop lagt af ejerne, LSL Hotel Ejendom ApS. Dennes advokat gjorde i august 2019 vrøvl over, at familien Luxchumykanthan, der fortsat forpagter stedet i dag, anvendte ejendommen på en måde, som kommunen kort forinden havde løftet pegefingeren over for.

Hjemløse må nemlig ikke tage ophold i længere tid end seks uger på stedet, da hotellet så skifter anvendelse. Hvilket de ellers har gjort siden 1976. Igennem tiden har Slagelse Kommune endda henvist borgere til hotellet.

Det gjorde for to år siden, at hotellets forpagtere opsagde 17 beboere og sendte dem ud i kulden med baggrund i en såkaldt skønsmæssig vurdering fra Slagelse Kommune med henvisning til bestemmelser i for eksempel planloven, der pudsigt nok blev foretaget i samme periode, som LSL Hotel Ejendoms ApS' advokat, Peter Lundmark Jensen, havde drøftelser med kommunens øverste chef, kommunaldirektør Frank E. Andersen.

Kendte til forholdene En deldomsforhandling i den voldgiftssag, der er anlagt, er dog nu endt ud i smil på hotellet. Det oplyser forpagternes advokat, Kim Hansen.

Man brugte som ophævelsesgrundlag, at man mente, at hotellet blev drevet ulovligt. Men bortforpagter har haft kendskab til udlejningsmetoden for en del af hotellet, så der kunne vedkommende ikke komme med en indsigelse om det, siger Kim Hansen, der er tilfreds på sin klients vegne.

Han oplyser i samme moment - og som det tidligere er blevet anført - at forpagterne efter påbud om varsel fra kommunen og på baggrund af skrivelse om partshøring opsagde de beboere, det drejede sig om.

- Inden der kom et påbud, var beboere altså opsagt, siger han.

Anden halvleg til oktober Striden mellem ejerne og forpagterne, som har en forpagtningsaftale, er imidlertid ikke slut.

De skal atter mødes til oktober, hvor det netop er grobunden for, at LSL Hotel Ejendom overhovedet gav lyd fra sig i forsommeren 2019, der skal vendes.

Den del handler om vedligeholdelse af hotellet, som ifølge forpagterne er ejernes hovedpine.

- Der er problemer med kloak- og vandrør, varmesystemet og noget udenfor. Det vil de ikke betale, og vi har derfor taget sagen i retten, fortalte forpagterfamilien tilbage i 2019 som årsag til en strid, der nu handler om meget andet.

Det var på den baggrund, at ejerne skruede tommelskruerne på og altså forsøgte blandt andet at få ophævet forpagtningsaftalen, hvilket så endte i et juridisk slagsmål.