Kit Frimark og Susanne Frimark driver cafeteriet i Antvorskovhallen. Arkivfoto

Forpagter frygter for fremtiden

Slagelse - 11. april 2018 kl. 08:30 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mangel på store arrangementer, et depositum på 50.000 kroner og en årlig leje på omtrent det samme beløb.

Kit Frimark overtog den 1.oktober 2017 roret og forpagtningsaftalen i cafeteriet i Antvorskovhallen, Slagelse, og det var ikke drømmen om at tjene flere millioner, der drev hende - det var idéen om at give andre en god oplevelse.

For Kit Frimark skal der bare være til dagen og vejen, men det har vist sig at være en udfordring at drive en fornuftig, rentabel forretning i den store hal.

- Jeg kan godt frygte lidt for cafeteriets fremtid, når jeg ser på, hvad der sker i forhold til mængden af arrangementer i hallen. Priserne for hallen kan være med til at skræmme arrangører væk, og det lider min forretning jo selvfølgelig under, siger hun til Sjællandske.

Og hun er ikke alene. Det har tidligere været fremme, at Håndboldens Venner har valgt at opsige sin forpagtningsaftale med Slagelse Kommune i Storebæltshallen i Korsør, fordi det ikke kunne løbe rundt med den nye kontrakt.

Og selv om det ikke er det økonomiske aspekt, der driver Kit Frimark, er hun stadig meget bevidst om, at det er en forretning, der som minimum skal køre rundt.

Men det, mener hun, er svært med den leje og de tilhørende udgifter til strøm og varme - tilsammen 80.000 kroner årligt - der er på nuværende tidspunkt.

- Jeg synes, forpagtningsafgiften er for høj, når man tænker på, hvad jeg er underlagt, og det er en kommunal bygning. Jeg skal have åbent på bestemte tidspunker, og der er mange ting, som jeg skal tage højde for, siger Kit Frimark til Sjællandske.

Hun understreger samtidig, at det ikke er for at brokke sig,

Hun ikke er ved at dreje nøglen om, men hun efterlyser, at kommunen gør det mere attraktivt at være forpagter i eksempelvis Antvorskovhallen.

De høje priser og manglen på arrangementer er faldet især byrådsmedlem Anders Nielsen (S) fra kultur - og fritidsudvalget for brystet.

- Det er hovedrystende, at vi har de problemer med haller og priser i Slagelse Kommune. Der er jo også mange timer i de forskellige haller, hvor der måske ikke er så mange i hallen. De leverer jo en god service, lyder det fra Anders Nielsen.

