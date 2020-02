Se billedserie I snart et år har det ikke været muligt for de ældre at forny deres pensionistkort i Korsør. I stedet må de tage til Slagelse eller Skælskør hver tredje måned, når kortet skal fornys. Privatfoto. Foto: mariahjortholm

Fornyelse af pensionistkort på biblioteket?

Slagelse - 21. februar 2020 kl. 08:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. marts er der gået et år, hvor brugere af pensionistkort kendt som »mimrekort« ikke har kunnet forny dem i Korsør. Fornys skal de hver tredje måned.

Det var nemlig 1. marts 2019, at Malak Ali overtog kiosken på Korsør Station efter Bente Cilleborg, hvorefter fornyelsen af pensionistkort ikke længere kunne ske på stationen.

I snart et år har de ældre derfor skulle tage til 7/11-kiosken på Slagelse Station eller Bog & Idé på Algade i Skælskør.

Byrådsmedlem Anders Nielsen (S) har i et læserbrev i Sjællandske kritiseret Movia for ikke at gøre nok for igen at gøre det muligt at forny pensionistkort i Korsør.

- Jeg har fået rigtig mange reaktioner fra ældre mennesker for hvem, det er meget besværligt at skulle udenbys for at få fornyet deres kort, siger Anders Nielsen.

Bedre end rejsekort Når mange ældre foretrækker pensionistkortet frem for rejsekortet, så hænger det sammen med, at pensionistkortet kun skal vises, når der er kontrol i bus eller tog, mens rejsekortet skal frem både ved start og afslutning af en rejse. Det kan være svært at huske, ligesom mange ældre frygter ekstra-regningen, hvis de glemmer at tjekke sig ud med rejsekortet, når de afslutter en rejse.

Nej fra Føtex Hos Movia bekræfter man, at forhandlinger om fornyelse af rejsekort hos Føtex i Korsør endte med et nej fra varehuset med tilføjelsen om, Movia arbejdere videre på at finde en løsning i Korsør.

På biblioteket? Anders Nielsen peger på, at Korsør Bibliotek og Borgerservice kunne være en oplagt mulighed, hvor de ældre kunne forny deres pensionistkort.

Leder af bibliotek og borgerservice Johan Otte er bestemt ikke afvisende for ideen.

- Jeg har forståelse for vigtigheden af et salgssted i Korsør, men vi er ikke kontaktet af Movia. I givet fald vil jeg tale om muligheden med et åbent sind, siger Johan Otte.

Han tilføjer, at han dog er nødt til at konsultere en jurist, fordi han formoder, at der er tale om en provisionsbaseret salgsopgave, som principielt er et anliggende for det private erhvervsliv.

- Men hvis alle private muligheder er udtømte, så kan man måske godt forestille sig, at vi med borgerservice kan træde ind i det, siger Johan Otte.

Movia er ikke vendt tilbage med svar på, om de ser Korsør Bibliotek og borgerservice som et sted, hvor der kan fornys pensionistkort.