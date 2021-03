Se billedserie Overrækkelsen foregik virtuelt, så det foregik via skærmen, da Ejvind Pedersen blev interviewet af aftenens vært Charlotte Beder, til dagligt studievært på TV2.

Send til din ven. X Artiklen: Fornem hæder til stor lokal virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fornem hæder til stor lokal virksomhed

Virksomheden Scanmetals i Kirke Stillinge, stiftet og ledet af Ejvind Pedersen, vinder for anden gang innovationspris i konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year.

Slagelse - 20. marts 2021 kl. 09:12 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Endnu en flot hædersbevisning blev givet til virksomheden Scanmetals i Kirke Stillinge torsdag. Her blev Scanmetals nemlig for anden gang udpeget som vinder i kategorien »innovation« ved den danske finale i konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year 2020.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Scanmetals førende i Europa 22. juli 2020 kl. 07:16

Succes-firma udvider og skaffer 20 arbejdspladser 04. september 2019 kl. 06:08

Succesrig virksomhed vil helst bygge ny stor fabrik i Kirke Stillinge 11. april 2019 kl. 07:08