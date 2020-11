Bestyrelsesformand Flemming Erichsen er her i gang med sin takketale omgivet af (fra venstre) administrerende direktør Henrik Birch, bestyrelsesmedlem Pernille Frandsen og direktør Jan Østerskov. Privatfoto

Fornem hæder til lokal bestyrelse

SK Forsynings bestyrelse kåret som »Årets Offentlige Bestyrelse 2020« blandt andet for arbejde med bæredygtigheds-strategi.

Slagelse - 13. november 2020

Medlemmerne af bestyrelsen i det kommunalt ejede SK Forsyning har grund til at se glade ud i disse dage.

Bestyrelsen har nemlig fået prisen som »Årets Offentlige Bestyrelse 2020«.

Hvert år kårer Dagens Dagsorden, Horten, BDO og Pluss Leadership »Årets Offentlige Bestyrelse«. Det sker for at sætte fokus på de offentlige bestyrelser, der gør et ekstraordinært godt og værdiskabende arbejde.

I sidste uge fik SK Forsynings bestyrelse prisen for »Best in class« i forsyningssektoren, og i denne uge fik SK Forsyning altså også prisen for at være »Årets Offentlige Bestyrelse 2020« i forbindelse med Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København.

Stolt ledelse - Vi er utrolig stolte af, at det var vores bestyrelse, der løb med sejren som årets offentlige bestyrelse, siger Henrik Birch, administrerende direktør i SK Forsyning, i en udsendt meddelelse.

- Det er meget værdifuldt at have så engageret og inspirerende en bestyrelse som øverste ledelse for vor virksomhed. Og der er sket rigtig meget her i virksomheden under den siddende bestyrelse, fortsætter direktøren.

Det var en bestyrelsesformand i SK Forsyning, Flemming Erichsen, som takkede for prisen sammen med direktør Jan Østerskov, Henrik Birch og bestyrelsesmedlem Pernille Frandsen ved arrangementet forleden.

- Vi er både ydmyge og meget stolte over at få denne pris. Vi har været oppe mod meget kompetente modstandere, siger Flemming Erichsen.

Derfor prisen Som en væsentlig begrundelse for, at det blev SK Forsyning, der løb med prisen, lød det fra dommerkomiteen, at SK Forsyning har været ekstremt dygtige til at se indad og arbejder meget aktivt med at sikre den rigtige sammensætning og de rette kompetencer i bestyrelsen. De seneste to år er der arbejdet intensivt og omfattende med strategi og bestyrelsesudvikling.

Et systematisk arbejde med afsæt i »Kodeks for god selskabsledelse« har ført til en nærgående selvevaluering i bestyrelsen og til en ny koncernstrategi »SK Forsyning 2025 - sammen om en bæredygtig fremtid«, hvor bæredygtigheden, der er et klart sigtepunkt for SK Forsyning, blandt andet kommer til udtryk i FN's 17 verdensmål, der indgår eksplicit i koncernstrategien.

- Alt i alt har bestyrelsens arbejde skærpet rolleafklaringen og forståelsen af at være »selskabets mand/kvinde« og varetage selskabets tarv, når man træder ind i bestyrelseslokalet, siger Flemming Erichsen.