Sagen ventes først afsluttet til august. 15-årig tiltalt har ifølge politiet sat ild flere steder. Foto: Kim Brandt

Formodet gerningsmand tiltalt for flere brande

Slagelse - 01. juni 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 15-årige dreng, der efter ellers at have erkendt over for politiet pludselig for nylig nægtede brandstiftelse ved Slagelse Station i november sidste år, er også tiltalt for en anden brand.

Det fremgår af retsmødebegæring, der forleden sendte ham og en 21-årig mand på anklagebænken ved Retten i Næstved.

Førstnævnte er tiltalt for at have sat ild til et busskur ved Slagelse Station den 3. november sidste år, men også for den 19. februar at have sat ild til en container ved Vemmelev Hallen.

Her skete skade på plastiklåger for cirka 2.700 kroner, hvilket er væsentligt under det beløb, han risikerer at måtte slippe, hvis han og en medsammensvoren dømmes for ildspåsættelsen i Slagelse.

Her skete skade for 250.000 kroner, idet både skuret og det overhængende halvtag futtede af, efter at i alt to gerningsmænd havde sat ild til nogle papirsposer og en taske.

Den pågældende 15-årige dreng er tiltalt i begge sager og var egentlig på anklagebænken for en måneds tid siden. Her kunne han ikke erkende alligevel, hvorfor han endte i en decideret retssag forleden.

Her afgav han forklaring, men da der manglede en tolk i forhold til oversættelse af et enkelt vidneudsagn, blev sagen og dens afslutning udsat til starten af august.

Den medtiltalte, 21-årige mand dukkede ikke op forleden. lys

