Formodede flugthjælpere nægter sig skyldige

To mænd nægter sig skyldige i at have hjulpet med at befri fangen Hemin Dilshad Saleh i en væbnet aktion. Det kom frem ved grundlovsforhøret torsdag, som foregik ved retten i Næstved. Befrielsesaktionen skete tirsdag mod psykiatrisk afdeling i Slagelse.

De to anholdte, der er henholdsvis 25 og 20 år, er blevet sigtet for at hjælpe med til flugten, for besiddelse af skydevåben, for at true med skydevåben og for at true personalet på den psykiatriske afdeling til at lukke den 24-årige Hemin Dilshad Saleh ud gennem den dobbeltsikrede sluse.

Ved grundlovsforhøret blev dørene lukket efter anmodning fra anklageren, som begrundede dørlukningen med, at man fortsat mener, der er medgerningsmænd på fri fod.

Forsvarer Andro Vrlic, der kun er forsvarer for den 20-årige, meddelte, at den sigtede gerne vil udtale sig i retten. Den 25-årige vil til gengæld ikke udtale sig, forklarede dennes forsvarer, Susan Jørgensen.

Forklaringerne kunne sn.dks reporter på stedet dog ikke høre på grund af dørlukningen. Der er også nedlagt navneforbud i sagen.

Efter grundlovsforhøret meddelte dommeren resultatet af grundlovsforhøret:

Den 25-årige blev varetægtsfængslet i fire uger til den 19. december, da der grund til at tro, at han kan påvirke efterforskningen ved at advare andre.

Den 20-årige blev ikke varetægtsfængslet, da der ikke er grundlag for dette, men han er fortsat anholdt i tre gange 24 timer.