Formandsskifte: 25-årigt medlem er marinegardens nye styrmand

Det skorter dog ikke på planer for den festlige markering, som skal omdanne Skælskør til et sprudlende, musikalsk centrum, når garderkorps fra hele landet forventeligt dukker op.

Den 25-årige, som bor hos sine forældre i Skælskør, mener, at man kan lære meget i det frivillige arbejde, og ønsker at være med til at skabe rammer for sine kammerater.