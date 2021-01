Se billedserie Pernille Kirkeskov-Hansen takker nu af efter tyve års engagement i foreningen Skælskør År 2000 - de atten år som formand. Her ses hun i den ene af de to tunneller under Norvejen, som begge har fået en kunstnerisk makeover som led i to af foreningens årlige folkefester. Arkivfoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Formand træder tilbage efter to årtier i samme forening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand træder tilbage efter to årtier i samme forening

Pernille Kirkeskov-Hansen har efter tyve års engagement i foreningen Skælskør År 2000 valgt at træde tilbage som formand. Hendes afløser er fundet.

Slagelse - 29. januar 2021 kl. 06:45 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

En fejring af årtusindskiftet var oprindelig årsagen til, at foreningen Skælskør År 2000 i sin tid opstod med en årlig kulturel folkefest som en del af målsætningen.

Siden er et par årtier gået, og hvor Dodo and the Dodos var det første musikalske arrangement i den anledning, er siden fulgt mange flere, og år efter år har foreningen bag tilpasset, forandret, tilføjet og rettet til i programmet efter tidens ånd, temperament og økonomi.

Men enkelte ting har været konstante, og det gælder blandt andet Pernille Kirkeskov-Hansens engagement i foreningen, hvor hun gennem 18 år har været formand.

Men nu har hun valgt at trække sig både som formand og fra bestyrelsen efter »tyve gode år«

Tyve fantastiske år - Det har været tyve fantastiske år, men det har også været tyve somre, hvor jeg ikke har haft sommerferie, siger Pernille Kirkeskov-Hansen, der fortsætter sit frivillige arbejde både som formand i Skælskør Kunstforening og som medlem af bestyrelsen i Kunsterlavet KIT.

At Pernille Kirkeskov-Hansen vælger at stoppe netop nu, er corona indirekte skyld i.

- Perioden med corona har for mig givet anledning til at komme i dybden med mine tanker, og så fik jeg i år smag for en sommer, hvor jeg ikke hele tiden har skullet tale i telefon og være i gang med både planlægning og koordinering, siger Pernille Kirkeskov-Hansen, der glæder sig til mere rolige sommerferier med familien fremover.

- Jeg har fem børnebørn, og min mand er lige gået på pension, og jeg kommer til at lave masser af frivilligt arbejde for Skælskør alligevel, understreger Pernille Kirkeskov-Hansen, der også glæder sig over, at hun nu kan overlade roret til John Jacobsen, der frem til nu har været suppleant i Skælskør År 2000.

Godt valg - Det glæder mig utrolig meget, at det er ham, der er røget i stolen. Han er en pragtfuld gut og meget vellidt, og han er heller ikke bange for at tage en konflikt, hvilket kan være nødvendigt en gang i mellem. Så han kan bestemt noget på sin egen blufærdige facon, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.

Frem til nu har der været syv bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter i foreningen Skælskør År 2000, men fremadrettet vil der blot være fem bestyrelsesmedlemmer, da blandt andet også næstformand Anette Petersen og suppleant Hedvig Koefoed trækker sig i samme ombæring som Pernille Kirkeskov-Hansen.

Hedvig Koefoed har på linje med Pernille Kirkeskov-Hansen været med fra begyndelsen, hvorimod Anette Petersen, der til daglig er skoleleder på Kirkeskovskolen, er kommet til senere.

Bestyrelsen i Skælskør År 2000 består fremover af John Jacobsen som formand, Robert Wandler som næstformand, Linda Kristiansen som sekretær, Britt Ganderup som kasserer samt Kristian Andersen.

Fem fortsætter festen - Vi er rigtig glade for, at de fem har lyst til at fortsætte festlighederne, og vi er glade for, at vi kan overlade en forening til dem, der er i overskud, lyder det fra Pernille Kirkeskov-Hansen, der samtidig ønsker den nye bestyrelse held og lykke med egne og nye eventyr i regi af Skælskør År 2000.

- Jeg vil sige et kæmpe tak for et vidunderligt samarbejde. Det har været det hele værd, siger Pernille Kirkeskov-Hansen, der efter eget udsagn kommer til at savne kontakten til de mange kunstnere, der gennem år- ene har været en del af den kulturelle folkefest, og hvor det hver gang har været »et kick«, når en aftale er landet med godt resultat - flere gange efter ihærdig overtalelse.

Blandt de mange højdepunkter gennem tiden, nævner Pernille Kirkeskov-Hansen blandt andet Sebastian, som ingen troede på ville spille så sent til en kirkekoncert, men det lykkes. Forvandlingen af den tidligere stationsbygning til et skummelt udstillingssted i forbindelse med en udstilling af Kim Richard Mejdahl er også blandt de kulturelle toppe, ligesom besøget af Bent Fabricius-Bjerre og Anne Linnet er det. Og ikke mindst den kunstneriske forvandling af de to betontunneller under Norvejen.

Som gæst - Nu glæder jeg mig til bare at købe en billet og nyde det, som den nye bestyrelse finder på, lyder det fra Pernille Kirkeskov-Hansen, der hermed har overladt ansvaret for festen til andre - heriblandt John Jacobsen.

- Livsstilsmessen i år er aflyst, men vi satser da på, at vi kan lave et arrangement sidst på sommeren, og vi er allerede i gang med at booke aftaler, og vi trænger i den grad til, at der sker noget festligt i Skælskør, siger John Jacobsen, der sammen med den øvrige bestyrelse nu vil bruge lidt tid på at finde det rigtige niveau at lande på i forhold til foreningens fremtidige aktiviteter.