Formand takker af

Formanden for seniorafdelingen i Marievang IF, Lissa Petersen, takker af efter knap 20 år på posten.

Slagelse - 17. august 2021 kl. 09:11 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Lissa Petersen på 79 år stopper som formand for seniorafdelingen i Marievang IF i Slagelse Vestby. Hun har været aktiv i foreningsidrætte1n i Slagelse det meste af sit liv, og hun har været formand for seniorerne i næsten 20 år.

I sin tid som formand har Lissa Petersen været en af drivkræfterne bag mange aktiviteter, blandt andet tæppecurling, stoledans, stavgang og meget andet. Det skriver foreningen selv.

- Jeg synes, vi har været gode til at følge med de nye tendenser inden for senioridræt, og vores medlemmer er altid positive over for nye aktiviteter. Og sådan håber jeg, det fortsætter, siger Lissa Petersen i en pressemeddelelse.

Aktiv siden 1968 Lige siden 1968 har hun og hendes nu afdøde mand Poul været aktive i foreningen. Inden længe fylder Lissa Petersen 80, og hun mener derfor, det er tid at give plads til nye kræfter.

Lissa Petersen fortæller, at der altid har været et godt samarbejde i foreningen, og at det derfor ikke har været en tung opgave at bære at være formand for seniorafdelingen, MIF - Idræt om dagen.

- Vi har altid været gode til at deles om opgaverne. Det gør arbejdet sjovere, og det betyder også, at vi har haft mange forskellige tilbud gennem årene. Én har eksempelvis taget sig af kontakten til DGI, og andre medlemmer står for de forskellige aktiviteter. Vi har et rigtig godt samarbejde, og jeg vil gerne takke alle de gode samarbejdspartnere, der har været med til at skabe en god og social forening, siger Lissa Petersen.

Ny formand skal vælges Foreningen har i dag omkring 80 medlemmer. Den 24. august bliver der afholdt generalforsamling, hvor en ny formand skal vælges, og her er alle velkomne.

Her håber formanden for Marievang IF, Karina Haugaard, at der kan findes en god, ny formand for seniorafdelingen, som kan bære arbejdet videre i samarbejde med resten af foreningen.

- Vi er stolte af at have en så stor og velfungerende seniorafdeling. Det er dejligt at vide, at de altid er klar med aktiviteter og sociale tilbud til medlemmerne og byens seniorer. Lissa har en stor andel i succesen, og hun er en ildsjæl, som brænder for, at seniorerne tilbydes motion og hygge. Vi ønsker hende alt det bedste i fremtiden - og så håber vi da fortsat at se hende på banerne og i klubhuset som aktiv, siger Karina Haugaard.