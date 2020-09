Se billedserie Uenighed om reducering af parkeringsnormer er et varmt emne. Formand for Slagelse Erhvervscenter Morten Gaardboe mener, at politikere bør genoverveje.

Send til din ven. X Artiklen: Formand slår sig i tøjret: Bevarelse af parkeringsnormer kan skræmme investorer væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Formand slår sig i tøjret: Bevarelse af parkeringsnormer kan skræmme investorer væk

Byrådet forsøgte for nylig at nå til enighed om at skære i antallet af parkeringspladser, der kræves, når nybyggerier skal se dagens lys. Dog uden held, hvorfor det er de hidtil eksisterende normer, der fortsat gælder. Formand for Slagelse Erhvervscenter frygter, at investorer vil spejde mod andre kommuner.

Slagelse - 14. september 2020 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af parkeringspladser, som ejendomsudviklere pålægges enten at etablere eller betale for i forbindelse med boligbyggerier i Slagelse Kommune, vejer tungt, når millioner af kroner skal investeres. Derfor ærgrer det specielt formand for Slagelse Erhvervscenter Morten Gaardboe, at byrådet for nylig ikke kunne nå til enighed om at rokke ved de normer, der nu er gældende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger