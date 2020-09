Uro på Motalavej har vakt Christiansborgs interesse. Onsdag mødtes formand med flere ministerier.

Send til din ven. X Artiklen: Formand roser ministre efter møde: Klar til at sætte hårdt mod hårdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand roser ministre efter møde: Klar til at sætte hårdt mod hårdt

Slagelse - 02. september 2020 kl. 17:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ugers uroligheder har den seneste tid naget beboere på Motalavej i Korsør. Balladen, som eksempelvis to rivaliserende familier har stået for, har samtidig gjort formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren så vred, at han for nylig så anledning til at tage kontakt til justitsminister Nick Hækkerup (S). Den henvendelse har båret frugt.

Således mødtes boligformanden onsdag eftermiddag med både repræsentanter fra Transport- og Boligministeriet samt Justitsministeriet. Og det var et godt møde, melder formanden.

- De var lydhøre og kan sagtens sætte sig ind i den frustration, mange føler her, lyder det fra Ebbe Jens Ahlgren, der længe har ønsket nogle værktøjer, så kriminelle kan smides ud af deres boliger.

Bruges i forhandling om ny politireform

Inputtene fra Korsør er relevante i forarbejdet og de forhandlinger til en kommende politireform, som regeringen allerede er kommet med et oplæg til.

Her bemærker Ebbe Jens Ahlgren behovet for hurtigere eksekvering af domme. Og en generel prompte rettergang, før hammeren falder.

- De kriminelle skal væk, men det hjælper jo ikke noget, at de ryger ind om halvandet år. Det skal være lige nu, når de begår forbrydelsen. Når vi taler om overtrædelse af zoneforbud, bør der også være tale om straksdomme. De skal hurtigt stilles for en dommer, lyder det fra Ebbe Jens Ahlgren, der er glad for, at der blev lyttet.

Han noterer sig, at også regeringen ønsker at speede sagsbehandlingen op.

- Vi er blevet lovet, at man søger at speede det hele op. Når den første dom lander, bør det jo også være sådan, at der samtidig ligger et brev om, at lejemålet er ophævet. Hvis dømte så senere måske får en anden dom ved en anden instans, må man se på det der, forklarer han.

relaterede artikler

Boligformand til møde med to ministerier 25. august 2020 kl. 06:49

Unge mænd blæste på zoneforbud efter få dage: Nu kan de vente en tur i fængsel 12. august 2020 kl. 19:44

Nu kan det være nok med familiefejde: Formand har taget kontakt til minister 10. august 2020 kl. 19:00