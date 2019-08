Formand hjalp andemor

Driften er stor, når en andemor har ruget sine ællinger ud, for så er det af sted til vandet uanset udfordringer som den stærkt trafikerede Caspar Brands Plads eller Teilmanns Alle i Korsør, hvor hun i en busk ved det tidligere medborgerhus havde haft sin rede. Først forsøgte hun at krydse Teilmanns Alle med sine ni ællinger, men valgte - nok klogeligt - at ændre ruten til at gå gennem gården bag Bolig Korsørs administrationsbygning for så at krydse Caspar Brands Plads på sin vej mod havnen. Den vandrende andefamilie blev spottet af formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren, der så situationen så farefuld, at han trods regnvejr og kun i habitjakke hastede ud, og med sin tidligere 17 års erhvervserfaring som politimand fik standset trafikken, mens andemor med sine tilbageværende fem ællinger kom sikkert over vejen.