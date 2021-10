Send til din ven. X Artiklen: Formand forsikrer: Vandet er i orden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Formand forsikrer: Vandet er i orden

En drikkevandsboring på Agersø blev lukket for to år siden efter fund af pesticider. Formand for vandværk garanterer for kvaliteten af vandet fra to andre boringer.

Slagelse - 14. oktober 2021 kl. 12:16 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

På Agersø i Slagelse Kommune forstår man ikke rigtig, at det nogle steder bliver præsenteret som en nyhed, at der er fundet pesticidrester i drikkevandet på flere af landets småøer - blandt andet på Agersø.

Ifølge formanden for øens vandværk skete fundet for et par år siden, og den boring på Agersø, hvor indholdet af pesticider var for højt, blev dengang lukket.

- Vandet er, som det skal være. Der er ingen panik, forsikrer Torben Holst.

Vandet fra de to andre boringer bliver blandet, hvilket ifølge vandværksformanden er meget normalt.

Han lægger vægt på, at det er gamle forureninger med stoffer, der blev forbudt for omkring 20 år siden, der spøger. Samt at lukningen af den ene drikkevandsboring skete ud fra et forsigtighedsprincip.

- Når man finder mere, er det også, fordi man undersøger for mange flere stoffer. Vandkvaliteten overholder det, den skal, fastslår Torben Holst.

Øboer ikke ret bekymrede Formanden for Agersø Beboerforening, Bente Topsøe-Jensen, er da heller ikke nervøs for at drikke sit vand.

- Nej, det er jeg sådan set ikke. Folk er mere eller mindre bekymrede. Det kommer an på, hvem du spørger, men der har været opmærksomhed på det fra vandværket i en årrække, siger hun.

Også på Omø er der på et tidspunkt fundet pesticidrester i drikkevandet, men formand for beboerforeningen på Omø, Dorthe Winther, tager det roligt:

- Vi blander os ud af det og planlægger en ny boring. Vi har rigtig fint vand. Vi skal bare passe på det, siger hun.