Se billedserie Ringparken har flere afdelinger, hvori der sidder beboere i bestyrelsen. For nylig fik formandsstolen ny indehaver i afdeling 23.

Send til din ven. X Artiklen: Formand føler sig kuppet: Boligselskab afviser stemmefusk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand føler sig kuppet: Boligselskab afviser stemmefusk

Afdelingsmøde i Ringparken i Slagelse, der endte med, at siddende formand måtte forlade posten, kritiseres af flere tilstedeværende. FOB afviser ved både formand og direktør, at »falske« beboere har rokket ved afgørelse.

Slagelse - 22. september 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tina Strauss, der efter et år på posten som formand i Ringparkens afdeling 23 i Slagelse nu er trådt af, føler sig kuppet væk fra posten. Et afdelingsmøde den 7. september, hvor en ny fik pladsen for bordenden efter, hvad flere benævner »stemmefusk«, får kritik. Og dermed også boligselskabet FOB, der står for de omtrent 240 lejemål i afdelingen.

- Jeg kæmper for beboerdemokratiet, men her er det, som om det knægtes. Det oplever vi i højere og højere grad. Nu er de lykkedes med at kuppe mig for at få ro til at gøre det, de gerne vil, lyder kritikken, der er direkte henvendt til FOB.

Herfra afviser man imidlertid anklager om urent trav, som er beskyldningen i dels indsigelsen fra Tina Strauss, dels andre klager, der er røget boligselskabets vej.

- Det er min klare opfattelse, at din indsigelse mod afviklingen af afdelingsmødet i afdeling 23 den 7. september i år ikke giver anledning til at annullere afdelingsmødet og gennemføre et nyt erstatningsmøde, lyder det i et svar på tiltale, som FOB-formand Axel Larsen, der var dirigent ved mødet, har sendt Tina Strauss efter hendes indsigelse.

Beboere stemte selv om de ikke bor i afdelingen

Sjællandske har talt med flere tilstedeværende, der undrer sig over mødets forløb. For eksempel at det trak ud, således at flere med eksempelvis børn gik, før valget til bestyrelsen skulle foregå.

- Vi sad længe, og på et tidspunkt gik flere hjem, fordi det blev sent. Mange lod deres stemmekort ligge, siger Ali Kassem, der ydermere så flere ved mødet, som slet ikke bor i afdelingen.

De må i sagens natur heller ikke stemme, men gjorde det alligevel. Med andres stemmesedler vel at mærke, lyder anklagen.

Ifølge Tina Strauss er det hovedet på sømmet.

- For det her handler ikke om, at en anden stillede op imod mig, men at der ikke er styr på spillereglerne. Vi var halvanden time forsinket, og det er ikke i orden, at det er de forkerte mennesker, der får lov at stemme, siger kvinden, der godt ved, at hun kan »være besværlig«.

- Men jeg kæmper for beboerne. Sådan er jeg, siger hun.

Kritikken går samtidig på, at et bestyrelsesmedlem, der ønskede at observere stemmeoptællingen, ikke måtte få adgang.

Ifølge FOB var han dog velkommen efterfølgende til at gennemgå stemmeafgivningen. Han henvendte sig dog ikke efter mødet, lyder det i svaret fra FOB.

FOB: Svært at hamle op med Ifølge boligselskabet er der ingen skarp kontrol med, hvem der kommer. Hvis der dog på mødet bliver gjort opmærksom på, at beboere andre steder fra har løjet sig med til seancen, bliver de bortvist prompte. Alle skal nævne deres navne og adresser ved indgangen.

- Og det sker helt i henhold til de foreningsjuridiske regler, siger direktør for FOB Flemming Stenhøj Andersen, der fremhæver det pågældende møde som et af de mere velkontrollerede.

- Vi vidste godt, at der ville være kamp om pladsen og de indflydelsesrige poster. Men når der ikke påpeges noget på mødet, er det svært. Vi kan aldrig med 100 procents sikkerhed vide, om der er en, der har sagt, at vedkommende bor i afdelingen uden i virkeligheden at gøre det, uddyber direktøren, der sammen med boligformand Alex Larsen afviser, at en falsk stemme ville have påvirket nogle af valgene på afdelingsmødet.

Efterfølgende er det desuden fremført, at der skulle have været en beboer med somalisk baggrund, der reelt bor i en anden afdeling, til stede, og at vedkommende afgav en stemme. Der er dog ikke givet oplysninger om, hvem der er tale om.

Samtidig har en anden person uden tilknytning til afdelingen optrådt ved mødet. Vedkommende stemte dog ikke, men var med for at hjælpe og oversætte for en ældre, gangbesværet beboer, viser det sig.

- Jeg konstaterede ikke uregelmæssigheder i forbindelse med beboerens stemmeafgivelse, lyder det i FOB-formand Axel Larsens svar på indsigelsen fra den tidligere formand, hvor han - som skrevet tidligere - slår fast, at der ikke ses anledning til at arrangere et nyt møde med en ny stemmeafgivning.

- Uanset hvordan personen måtte have stemt på mødet, ville det ikke influere på afdelingsmødets afvisning af driftsbudgettet, valget til afdelingsformand, valget til medlem af afdelingsbestyrelsen eller valget af 1., 2. og 3. suppleant til afdelingsbestyrelsen, vurderes det.

Formand for Slagelse IK Yahye Zuber Abdikarim blev valgt som ny afdelingsformand.