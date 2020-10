Menighedsrådet er et maskinværksted for sognen og præsten, mener Jytte Jensen, som glæder sig over, at nye kræfter skal tage over som formand. Med nye teknikker og en fremtid i hastig udvikling er der mange spændende muligheder for kirken, forklarer hun. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Formand er klar til at give stafetten videre: - Folk vil gerne kirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand er klar til at give stafetten videre: - Folk vil gerne kirken

Efter 24 år forlader 77-årige Jytte Jensen menighedsrådet i Tårnborg sogn. De sidste 12 år har hun siddet som formand, men glæder sig i dag over at skulle give stafetten videre. Kirken er der håb for, mener hun.

Slagelse - 19. oktober 2020 kl. 12:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Det der med at gå i kirke om søndagen. Det var helt almindeligt.

Jytte Jensen har sat sig på bænken foran den hvidpudsede facade med ansigtet mod solen. Lyset fremhæver fordybningerne i huden, da hun strammer læberne, så også øjnene kniber sammen.

Sådan mindes hun dengang, hun cyklede til søndagsgudstjeneste med sin mor. Og dengang de mødtes med hendes bedstemor, der boede ved siden af kirken.

- Så gik vi ind og satte os. Nummer to bænk fra varmeapparatet. Det samme sted hver gang, husker hun og klukker, så tænderne blottes, mens øjnene blot knibes strammere sammen.

- Det er altså virkelig en ekstraordinær smuk dag, synes du ikke, spørger hun frem for sig med øjnene fortsat lukkede og ikke som om, at hun foventer et svar.

Nye tider For efter 24 års kirkelig tjeneste glæder Jytte Jensen sig til at træde ud af menighedsrådet i Tårnborg sogn.

Her har hun de sidste 12 år ellers siddet som rådets formand og været med til at sætte retningen for Tårnborg Kirkes arbejde og planlagt, hvilke aktiviteter og tilbud kirken skulle rumme. Altså foruden Guds ord og de faste søndagsgudstjenester.

- Jeg har været med til at ansætte to præster, siger Jytte Jensen med stolthed i stemmen. Men også med ydmyghed. Artiklen fortsætter efter billedet...

Som barn så 77-årige Jytte Jensen op til sin mor, som sad i et menighedsråd. Nu forlader hun selv posten som formand for Tårnborg Kirkes menighedsråd efter 12 år - rådet har hun været medlem af i hele 24 år. Foto: Fleur Sativa



Siden dengang Jytte Jensen som barn cyklede troligt til kirke hver søndag og i hverdagene så op til sin mor, der også i en periode var en del af et menighedsråd, er der nemlig sket meget med den danske folkekirke.

Hvert år bliver tilknytningen til folkekirken mindre, og de fleste medlemmer bruger kun kirken ved særlige lejligheder, når et barn for eksempel skal døbes, eller når nogen går bort.

Således var medlemsprocenten til den danske folkekirke 89,3 procent i 1990, mens det tal i år er faldet til 74,3 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det svarer til 4.327.018 danskere per 1. januar.

Flere muligheder Men når Jytte Jensen glæder sig over at skulle give posten som formand for menighedsrådet videre, handler det ikke om, at udfordringen er blevet for stor. Tværtimod, siger hun. For tilsvarende er mulighederne for kirken blevet flere.

"I dag vil man måske hellere se på en iPad eller sådan noget. Men folk vil gerne kirken."

- Jytte Jensen, formand, menighedsrådet for Tårnborg Kirke "I dag vil man måske hellere se på en iPad eller sådan noget. Men folk vil gerne kirken."- Jytte Jensen, formand, menighedsrådet for Tårnborg Kirke - I dag vil man måske hellere se på en iPad eller sådan noget. Men folk vil gerne kirken, fastslår Jytte Jensen trods det faldende medlemstal og peger på, at hun i stigende grad ser yngre mennesker benytte sig af kirkens forskellige tilbud.

Det kan hænge sammen med, at der i dag er flere måder at bruge kirken på, mener Jytte Jensen. For eksempel er flere kirker begyndt at tilbyde livestreaming af kirkelige vielser eller begravelser og bisættelser.

Det er en måde at følge med tiden på, siger Jytte Jensen.

- Med de her nye teknikker er jo ikke grænser for, hvad der kan foregå i en kirke med lys, lyd og billeder. Og jeg synes, at det er fint, bare det bliver gjort med anstand, vurderer hun.

Et maskinværksted Ifølge Jytte Jensen er menighedsrådet således på mange måder »et maskinværksted for sognen og præsten«.

Inde i kirken er det præstens ord, der betyder noget. Men før han eller hun ifører sig sin præstekjole og prædiker Guds ord, er det menighedsrådets ansvar at sikre omgivelserne.

Kirken skal se ordentlig ud, og den skal rumme de rigtige tilbud. Og her nytter det ikke noget, at »man hænger i bremsen«, mener det erfarne menighedsrådsmedlem. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det er vigtigt, at kirken rummer de rigtige tilbud, mener Jytte Jensen. I den forbindelse har den teknologiske udvikling givet flere muligheder. Foto: Fleur Sativa



- Kirken skal ikke være noget mærkeligt, gammelt noget. Den skal være levende, fastslår Jytte Jensen, der ser efter de samme kvaliteter, når hun gennem tiden som formand har ansat præster til Tårnborg Kirke.

- Jeg kan godt lide præster, som er nutidige og åbne, men som samtidig er tro mod, at det er en kirke med en lang række traditioner, vi driver, forklarer den snart afgående formand og erkender, at det er en svær balancegang.

Må ikke blive et cirkus For selv med tilbud som livestreaming, babysalmesang og andre forsøg på at lokke folk ind i kirkens rum, er situationen for folkekirken nu engang, som tallene fra Danmarks Statistik viser.

Og kirken i Tårnborg, som har eksisteret siden 1200-tallet, er fortsat nødt til at tænke ud af boksen. Og hele tiden se fremad.

Når Jytte Jensen forlader posten som formand for menighedsrådet i Tårnborg sogn efter 12 år, håber hun derfor, at stafetten vil blive båret videre af en ny formand, der lykkes i at følge med udviklingen - mens kirkens tradtitioner og ordentlighed holdes i hævd.

Som hun selv har forsøgt at gøre det de sidste 24 år.

- Vi må ikke gå hen og blive et cirkus. Men jeg kan kun synes, at hver gang kirkens tilbud bliver brugt, så er det positivt, fastslår Jytte Jensen, da hun stadig sidder på bænken med ryggen mod den hvidpudsede facade og ansigtet badet i solen.

- Så vi skal følge med tiden. Andet dur ikke, uddyber hun og ser frem for sig.

Jytte Jensen ser frem til at give plads til nye kræfter i kirken. Foto: Fleur Sativa



- Kirken skal ikke være noget mærkeligt, gammelt noget. Den skal være levende, fastslår Jytte Jensen. Foto: Fleur Sativa