Formand: Vi skal lave bedre tilbud til varmestuebrugere

På et byrådsmøde præget af en forestående vigtig landskamp blev der blandt andet talt varmestue, Ford-grund og forhandlinger om lukning af forbrændingsanlæg.

Slagelse - 22. juni 2021 kl. 08:15 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Man skal ikke se Slagelse Kommune som et stort ondt dyr i den her forbindelse. Det vi vil er jo rent faktisk at lave et endnu bedre tilbud til brugerne end i dag.

Sådan lød meldingen fra Steen Olsen, udenfor partierne, der er formand for udvalget for specialiserede borgerindsatset, da byrådet debatterede sagen omkring en kommunal overtagelse af varmestue-aktiviteterne i Korsør, som hidtil har været drevet af Kirkens Korshær.

Det blev et byrådsmøde, der i nogen grad blev præget af den forestående landskamp mellem Danmark og Rusland. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) lagde ved mødets start klokken 17 ikke skjul på, at han gerne så mødet afsluttet inden kampstart, så sagernes indhold blev fremført med en til tider hastig stemmeføring.

Ikke alle byrådsmedlemmer var dog lige fodbold-interesserede. Det gjaldt blandt andre S-gruppeformand Sofie Janning, der i sit indlæg om varmestuesagen slog fast, at socialdemokraterne ville holde fast i den valgte løsning i forhold til Korsør.

Mens man som tidligere beskrevet gerne vil holde fast i Kirkens Korshær i Skælskør, efter at have fået opklaret, at Skælskør og Korsør ikke skulle ses under et.

Ramte ikke de tiltænkte - Varmestue-tilbuddet i Korsør ramte ikke altid dem, det var tiltænkt. Uden selv at have besøgt lokalet har jeg dog fået oplyst, at både håndværkere og pensionister også var en stor andel af de besøgende. I Korsør er der nogle fællesskaber i de grupper af medborgere, som tilbuddet er målrettet mod, som mødes på forskellige fysiske lokationer, og ikke alle har lige gode relationer på tværs af fællesskaber og fra Halsskov til Korsør, sagde Sofie Janning.

Hendes oprindelige tanke var at have en udekørende varmestue, som kom ud på faste tidspunkter på de steder, hvor brugerne normalt mødes.

- Det kunne jeg desværre ikke få flertal for og sådan er det jo i politik, konstaterede Janning.

Velfærd under pres Den radikale Troels Brandt, der startede mødet iført høj rød-hvid hat, gik ind for at lade Kirkens Korshør fortsætte.

- Vores velfærd er under pres, og derfor skal vi ikke tage opgaver fra NGO-er, som har udført disse i årevis. Der har været problemer i Korsør, men man er på rette spor. Vi har brug for den faglighed Kirkens Korshær har, så de bør samarbejde med kommunens folk, sagde Brandt.

Ann Sibbern, udenfor partierne, forstod ikke, at man ikke lyttede noget mere til rådene fra Rådet For Socialt Udsatte.

Jørgen Grüner (SF) fandt det også væsentligt at holde fast i Kirkens Korshær, ligesom han betonede vigtigheden af, at der tilføres flere penge til området. Hvilket ifølge Steen Olsen ikke er besluttet.

Ford-grund Også lokalplanen for Ford-grunden gav anledning til bemærkninger. Ikke mindst med hensyn til byggeriets højde.

Pernille Ivalo Frandsen (V) lagde her ud med at sige, at man efter mange år med lavere byggeri i bymidten godt må ændre dette, så man kan få udvikling og flere boliger. Dog skal der tages hensyn i de konkrete tilfælde, og her mente hun, at man havde fundet en god balance på Ford-grunden.

Ann Sibbern (udenfor partierne) mente dog ikke, at der burde bygges i fem etager på stedet, mens Henrik Brodersen fra DF ville vente på, hvad der skete i høringsprocessen.

Anne Bjergvang (S) sagde, at socialdemokraterne gerne så højere byggri i bymidten, men man skulle se på de konkrete sager i forbindelse med lokalplaner.

Forbrændingen Sagen omkring en eventuel lukning af forbrændingen på Dalsvinget blev også debatteret.

Her ønskede Ole Drost, næstformand i SK Forsyning, slået fast, at SK Forsyning altså ikke har brug for den grund, som forbrændingsanlægget ligger på, for at kunne installere den varmepumpe, som man gerne hurtigst muligt vil have sat i gang, for at forsyne borgerne med varme.

Istedet for at aftage damp fra forbrændingsanlægget.

Der har været holdt møde mellem økonomiudvalget og SK Forsynings bestyrelse.

Her blev det tilkendegivet, at borgmester John Dyrby Paulsen skulle passe på med at overgive retten til at indsamle affald i Slagelse til AffaldPlus som led i en aftale.

Ole Drost slog fast, at det er SK Forsynings bestyrelse, der forhandler varmepriserne med Affaldplus.

- Og varmeforbrugerne i Slagelse og Korsør skal ikke betale for at AffaldPlus kan have en billig affaldsindsamling i Fakse Kommune, sagde Ole Drost.